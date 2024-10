Droga, arrestata una famiglia: in casa pentole e piatti con tracce di cocaina

Fano, 8 ottobre 204 – In manette una famiglia di 5 albanesi residenti a Fano. Avevano creato in casa un laboratorio per la preparazione della droga. Sequestrato 1 chilo di cocaina.

Lunedì sera i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale e del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Fano, hanno arrestato un’intera famiglia di nazionalità albanese, marito, moglie e due figli, oltre a un ospite che si trovava in casa loro. L’accusa è quella di spaccio.

Le manette sono scattate dopo una perquisizione effettuata dai militari nella loro abitazione della periferia fanese. Appena giunti nell’appartamento i carabinieri hanno scoperto un vero e proprio laboratorio per la preparazione e il confezionamento della cocaina: sul tavolo della cucina c’erano pentole e piatti con evidenti tracce della sostanza stupefacente, utilizzate per mescolare la droga con altre sostanze da taglio. C'era anche un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento delle dosi.

Uno degli albanesi che si trovava in cucina ha tentato di disfarsi del bilancino e di altro materiale, gli altri sono fuggiti al piano superiore gettando da una finestra alcuni involucri di cocaina già pronti. I militari hanno recuperato dal giardino ben 20 pacchetti contenenti 50 grammi di cocaina ciascuno, per un complessivo di un chilo. Poi è scattato l’arresto in flagranza di tutti i presenti che ora si trovano in carcere a Pesaro. Nelle prossime ore si terrà l’udienza di convalida dinanzi al gip.