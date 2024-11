Droga, blitz del commissariato. Giovani denunciati per spaccio

L’hanno chiamato operazione "Hollywood" perché, in effetti, è stata condotta non lontana dal cinema. E’ l’attività antidroga condotta, mercoledì sera, dagli agenti del commissariato di Fano nel quartiere San Lazzaro grazie alla quale sono stati denunciati per spaccio due giovani trovati in possesso di 50 grammi di hashish. L’operazione ha visto impegnati gli agenti del commissariato fanese insieme a 2 pattuglie del reparto prevenzione crimine, un’unità cinofila e anche la polizia locale. L’indagine è stata il risultato di diversi controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dello spaccio soprattutto nelle aree del centro storico. L’altra sera i poliziotti hanno analizzato i movimenti sospetti di alcune persone, che dal centro storico, si spostavano nella vicina zona di San Lazzaro. Gli agenti hanno focalizzato l’attenzione in particolare su via della Repubblica dove hanno notato due giovani che si muovevano a piedi nelle vie laterali.

Ai poliziotti è venuto il sospetto che dietro a questi spostamenti ci fosse un fiorente commercio di droga, in zone più laterali e buie. I poliziotti hanno quindi circondavato l’area per poi stringere sui due sospettati. Il più giovane si manteneva su via della Repubblica, probabilmente rivestendo il ruolo di palo mentre l’altro rimaneva nell’oscurità di una strada laterale. All’arrivo degli agenti il primo ha avvisato immediatamente il secondo che ha tentato di disfarsi, nel buio, di alcuni involucri. I due sono stati immediatamente bloccati e la perquisizione del cane antidroga ha permesso di trovare circa 50 grammi di hashish in due involucri gettati lungo la strada. I due giovani stranieri, il primo tunisino mentre l’altro che aveva tentato di disfarsi della droga di origine egiziana, già conosciuti alle forze di polizia per reati legati agli stupefacenti, sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per detenzione a fini di spaccio.