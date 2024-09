Droga a Colli al Metauro, arrestato e già libero uno spacciatore di 39 anni

Colli al Metauro (Pesaro e Urbino) martedì 10 settembre 2024 - E’ stato colto in flagranza di reato e per questo subito arrestato, uno spacciatore di 39 anni. I Carabinieri della Stazione di Colli Metauro assieme ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Fano lunedì sera lo hanno pizzicato mentre cedeva una dose di cocaina ad un cliente. Immediata è scattata anche la perquisizione personale, dell’auto con cui aveva raggiunto Colli al Metauro e della sua abitazione. In tutto sono stati trovati e sequestrati altri 50 grammi di cocaina, oltre a tutto il materiale necessario per il confezionamento e la pesatura delle dosi. E in un cassetto circa 12mila euro di denaro contante, ora confiscato dall’autorità giudiziaria.

Su disposizione del pubblico ministero di turno, l’uomo è rimasto agli arresti domiciliari fino a questa mattina, quando è stato celebrato il processo per direttissima al Tribunale di Pesaro. Il giudice ha convalidato l’arresto e poi l’uomo ha patteggiato una pena di 1 anno e 11 mesi di reclusione (pena sospesa con la condizionale) e 3mila euro di multa.