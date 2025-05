Droga, droni e carte sospette: 30enne arrestato ai Passeggi

Fano (Pesaro e Urbino) giovedì 8 maggio 2025 - Spaccio e ricettazione nel pieno centro città: un 30enne è finito in manette dopo essere stato sorpreso con droga pronta per lo smercio e una serie di oggetti di dubbia provenienza. Il blitz è scattato il 25 aprile nel parco pubblico dei Passeggi, da tempo al centro di segnalazioni per degrado e disturbo alla quiete. A intervenire è stata la Polizia Locale, impegnata in un'operazione di controllo del territorio che ha portato a questa scoperta allarmante.Addosso al giovane, residente a Fano ma originario di Recanati, gli agenti hanno trovato dosi di stupefacente pronto per essere spacciate.

Ma il peggio è emerso poco dopo, con la perquisizione domiciliare: computer portatili, droni, orologi di valore, documenti intestati a terzi , carte bancarie e strumenti di pagamento sospetti. Un vero e proprio “bazar” della ricettazione.Il 30enne è stato processato per direttissima il giorno successivo, il 26 aprile, e sottoposto all'obbligo di firma quotidiana presso il Comando di Polizia Locale."Un'operazione esemplare - ha commentato il sindaco Luca Serfilippi - che conferma quanto sia cruciale la presenza degli agenti nei luoghi pubblici. Controlli come questo sono un argine indispensabile contro criminalità e degrado urbano".