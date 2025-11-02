Droga e spranga in auto. Denunciato un ventenne

di Antonella MarchionniHashish, marijuana e una spranga di ferro in macchina (tante volte dovesse tornare utile, non si sa mai). Così i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Camerino hanno fermato a Castelraimondo un ventenne di Fano, poi denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di strumenti atti a offendere.Il giovane è stato controllato durante un servizio di prevenzione disposto dalla Compagnia di Camerino, mirato al contrasto dello spaccio e dei reati predatori. La sua presenza in zona, priva di un motivo plausibile, e l’atteggiamento nervoso tenuto al momento del controllo hanno insospettito i militari, che hanno deciso di procedere con una perquisizione più accurata. Dall’ispezione dell’auto sono saltati fuori oltre 50 grammi di hashish, circa 10 grammi di marijuana e una spranga di ferro nascosta all’interno del veicolo.Tutto è stato sequestrato e sottoposto alle procedure di rito, mentre per il ventenne è scattata la denuncia in stato di libertà all’Autorità giudiziaria. Resta ora da chiarire cosa ci facesse il fanese con una spranga a bordo e, soprattutto, perché si trovasse nell’entroterra maceratese, a diversi chilometri dalla sua zona di residenza. Gli investigatori non escludono che la trasferta potesse essere collegata a contatti con ambienti locali dello spaccio o a un possibile canale di rifornimento tra la costa pesarese e il Maceratese. La quantità di sostanza trovata, superiore a quella compatibile con l’uso personale, fa pensare a un’attività di cessione in corso o in preparazione.Quanto alla spranga, i carabinieri la considerano un oggetto privo di giustificazione, forse tenuto come strumento di difesa o di intimidazione, circostanza che sarà approfondita nelle prossime ore. Ulteriori indagini sono in corso per ricostruire i movimenti del ragazzo, verificare eventuali legami con altri soggetti e capire se dietro la trasferta si nasconda un tentativo di ampliare un piccolo asse dello spaccio tra le due province.