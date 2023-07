Pergola, coltivava cannabis in casa: 30enne nei guai

Pergola (Pesaro e Urbino), 29 luglio 2023 - In casa aveva una coltivazione stupefacente di piantine, ben 55 esemplari giunti a piena maturazione. Per questo i carabinieri della stazione di Pergola, nell'ambito di appositi servizi coordinati di controllo del territorio disposti dalla Compagnia di Fano per contrastare la diffusione degli stupefacenti, hanno denunciato in stato di libertà un 30enne del luogo.

L'operazione che ha coinvolto vari comuni dell'Urbinate, è stata eseguita congiuntamente dalle Stazioni Carabinieri di Pergola e Cagli, nell'abitato di Frontone, laddove i militari, nel corso di una perquisizione domiciliare, hanno sorpreso il giovane in possesso di ben 55 piante di cannabis, in perfetto stato di maturazione. In casa aveva anche tutto l'occorrente (fertilizzanti e stimolanti) per far crescere nel migliore dei modi le piante, nonché altro materiale per l'irrigazione e per il successivo confezionamento della sostanza stupefacente ottenuta.

L'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Urbino e dovrà rispondere del reato di coltivazione di sostanze stupefacenti. Nel corso dei servizi di controllo del territorio, amplificato in questo periodo estivo caratterizzato dal forte aumento dei turisti, i Carabinieri hanno inoltre segnalato alla Prefettura tre minori trovati in possesso di dosi di hashish per uso personale.