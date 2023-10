Droga nei videogame e nella borsetta di una 16enne: a Fano blitz dei carabinieri

Fano (Pesaro e Urbino) 23 ottobre 2023 - Week end di controlli antidroga nei luoghi della movida fanese e nei due quartieri ritenuti “caldi” per la presenza di gruppi di adolescenti intemperanti. Nel corso del fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Fano coadiuvati dal Nucleo Cinofili di Pesaro hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio per contrastare il degrado urbano e le condotte devianti giovanili, dopo le ripetute segnalazioni di molestie, aggressivi e di danneggiamenti degli arredi pubblici nei quartieri "Poderino", "San Lazzaro", e nella sala giochi "Sport Park", di recente teatro di simili episodi.

Si chiamano "One" e "Kevin" le unità cinofile dei Carabinieri di Pesaro utilizzate per controllare i numerosi giovani presenti in Piazza Unità d'Italia del quartiere Poderino. Nella borsa di una 16enne hanno fiutato la presenza di stupefacente: una dose di hashish per uso personale. Nel centro commerciale di San Lazzaro, invece, tra i numerosi giovanissimi presenti sono stati un 19enne e un 18enne ad essere sorpresi rispettivamente con una dose di hashish per uso personale e uno “spinello” confezionato con la stessa sostanza. Allo “Sport Park”, invece, i possessori hanno gettato (o nascosto) al momento dell'arrivo ben visibile dei militari uno spinello e dell'hashish nel perimetro della struttura, ma "One" e "Kevin" le hanno immediatamente fiutate. Dentro la sala giochi, invece, il fiuto delle unità cinofile ha consentito di scovare un'ulteriore bustina contenente circa 4 grammi di marijuana che era stata nascosta nell'incavo di un videogame.

Le operazioni sono proseguite fino a notte fonda, anche mediante posti di controllo lungo le principali arterie stradali della città: in località Tombaccia, i Carabinieri hanno ritirato una patente a un 35enne perché sorpreso alla guida di un veicolo sotto effetto di sostanze alcoliche. Complessivamente sono stati controllati oltre 100 persone e 60 veicoli in transito. Infine, durante i controlli agli esercizi pubblici serali e notturni del centro cittadino, i Carabinieri hanno sorpreso un 25enne in un bar nonostante fosse sottoposto alla misura del divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico intrattenimento di Fano.