Due anni senza Tommi Della Dora. Manifesti in città e una mostra

Il 5 maggio ricorreranno due anni dalla morte di Tommaso Della Dora, educatore, insegnante, fotografo e già segretario del Partito Democratico di Fano. In occasione dell’anniversario, la sua famiglia ha scelto di ricordarlo con una serie di manifesti affissi in città: al centro, il suo volto sorridente e accanto il suo nome tracciato sopra un arcobaleno di colori, un gesto delicato e potente, un messaggio d’amore che tocca il cuore. "Amato Tommi, sono trascorsi due anni. Il tempo passa, ma il vuoto è sempre più profondo. Il ricordo della tua gentilezza, della tua bontà, del tuo sorriso accompagna i nostri giorni, li rende un po’ meno faticosi. Non c’è comunque cura per il nostro immenso dolore….", si legge nel messaggio firmato dalla famiglia. Un sentimento condiviso da molti in città, perché il ricordo di Della Dora è ancora forte nella comunità fanese. Insegnava e lavorava nel sociale, ma accanto all’impegno professionale coltivava con passione la fotografia. I suoi reportage, spesso dedicati a temi civili e sociali, raccontano uno sguardo attento e partecipe, come nel caso delle immagini realizzate nei luoghi colpiti dal sisma del 2016.

Per rendergli omaggio l’associazione “Tommi con noi” ha organizzato una mostra fotografica con il patrocinio del Comune di Fano, allestita da domani al 7 settembre nel foyer del cinema Politeama. L’inaugurazione alle ore 17. "È una mostra dedicata al suo talento come narratore fotografico – spiega il fotografo Alessandro Omiccioli –. In questa esposizione, che speriamo sia solo la prima di una serie di iniziative per mantenerne vivo il ricordo, presentiamo uno dei progetti a cui teneva di più: il lavoro sui territori del cratere sismico marchigiano. Attraverso una serie di potenti scatti in bianco e nero, Tommi ha documentato le ferite del nostro Appennino, restituendo attenzione e dignità a luoghi e persone troppo presto dimenticati". La mostra comprenderà anche una sezione dinamica, in continua evoluzione, composta da fotografie personali di Tommi raccolte dagli amici. Chi vorrà, potrà contribuire inviando materiali in formato digitale: le immagini verranno aggiunte a un reel proiettato nello spazio espositivo per tutto l’allestimento.

Tiziana Petrelli