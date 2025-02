Due chicche per il Carnevale. Prezzi ridotti e gran galà

Il Carnevale di Fano si prepara a un’edizione rivoluzionaria, con due grandi novità che stanno già facendo parlare tutta la città. Da un lato, le tariffe ridotte per i bambini, le famiglie e le tribune, con un occhio di riguardo ai più piccoli. Dall’altro, il ritorno attesissimo di un evento leggendario: il Gran Galà del Carnevale (foto sotto) al Teatro della Fortuna. L’edizione 2025 punta forte sull’accessibilità, con un’importante riduzione del costo dei biglietti per le famiglie.

I bambini fino a 10 anni potranno entrare quasi gratis, con un biglietto simbolico di appena 1 euro, necessario solo per la registrazione SIAE, rendendo il Carnevale di Fano ancora più inclusivo. Anche le tribune offriranno tariffe più convenienti, permettendo a tutti di godersi lo spettacolo, che per i disabili nel palchetto riservato è gratuito previa prenotazione, senza rinunciare al comfort. Per i più piccoli, poi, ci sarà un’area speciale: la Carnival Kids Area, situata al Pincio e dedicata interamente al loro divertimento. Animazione, giostrine, un getto di dolci riservato e laboratori creativi sul riciclo a cura di ASET renderanno l’esperienza ancora più coinvolgente, con particolare attenzione alla sicurezza.

Ma la vera grande novità è un’altra. Dopo 13 anni, il veglione del Carnevale torna il 1° marzo a teatro, con un format ancora più spettacolare. Il Gran Galà del Carnevale 2025 riporta a Fano un evento che ha segnato la storia della città, dopo il successo delle quattro edizioni indimenticabili: Les Folies au Moulin Rouge (2009), Mistero Misterioso, Il Segreto di Pulcinella: è Bianco o è Nero, e l’ultimissimo Studio 54 (2012).

A raccontarci qualcosa in anteprima è Franco Peroni, organizzatore dell’evento: "Abbiamo voluto creare qualcosa di unico, non un semplice veglione, ma uno spettacolo diffuso all’interno del teatro, con una cena di gala e un ballo in maschera. Una produzione che non ha eguali. Dopo il video teaser che è già circolato online in questi ultimi giorni, l’attesa è alle stelle. Le richieste sono state tantissime, anche se ancora non abbiamo annunciato ufficialmente il titolo e i dettagli.

La conferenza stampa con il sindaco e l’assessore Santorelli definirà tutto, ma posso già dire che sarà un evento esclusivo, per circa 600 persone. Una vera notte da red carpet". E proprio il claim del teaser lascia intuire che si tratterà di un evento senza precedenti: "May Be per una notte da Oscar". Il Gran Galà del Carnevale 2025 si preannuncia come il più grande evento degli ultimi 15 anni, riportando a Fano lo sfarzo e la magia del passato. Un’occasione unica per vivere il Carnevale in grande stile, tra eleganza, spettacolo e atmosfera esclusiva.

L’appuntamento con le grandi sfilate è invece per il 16, 23 febbraio e 2 marzo 2025, con la novità dei quattro giganti di cartapesta tutti nuovi. Le prevendite sono già aperte su Liveticket, con ulteriori vantaggi per chi acquista online e per i possessori della tessera ufficiale #CarnevaleFano25.

Tiziana Petrelli