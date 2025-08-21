Due città in lacrime per Giacomo: "Ora hai trovato la tua pace"

Un mare di fiori bianchi e azzurri ha ricoperto la bara di legno chiaro. Sopra, un cuscino floreale e accanto la sua immagine sorridente con gli occhiali da sole, a guardare per l’ultima volta i suoi amici e la sua città. Giacomo Premi, 39 anni, ex calciatore dilettante e oggi bagnino a Riccione, è morto il giorno di Ferragosto in un incidente in moto lungo la Statale Adriatica, mentre si stava dirigendo verso la Riviera. Una notizia che ha sconvolto due comunità, quella fanese e quella riccionese, che ieri si sono strette insieme per l’addio. La chiesa di San Giuseppe al Porto non è bastata a contenere tutti: una piccola folla si è stipata anche sul sagrato, seguendo la cerimonia in silenzio. Sei amici hanno portato a spalla il feretro fino all’altare, nel caldo asfissiante di fine agosto, tra il tintinnio dei ventagli in un silenzio rotto soltanto dai singhiozzi. La mamma e il papà con il fratello Lorenzo e i figli Felipe ed Evaluna, stretti nel dolore, si sono lasciati abbracciare da decine di amici, che hanno voluto consolare con la loro presenza la famiglia.

Accanto alla bara, con la mano sinistra posata sul legno chiedendo a Giacomo di donargli la forza, don Gennaro ha parlato con parole di delicatezza: "Giacomo ha avuto una vita irrequieta – ha detto – ma oggi ha trovato la pace, la serenità e la presenza del Signore". Ha ricordato il dolore dei genitori, accostando la morte del giovane alla scena del Vangelo che aveva scelto per l’occasione: "Anche Gesù è morto prematuramente, e anche lui ha avuto una madre che piangeva ai piedi della croce". Poi ha sottolineato la forza del carattere: "Il suo nome non è a caso, è quello di un apostolo chiamato figlio del tuono. Giacomo lo è stato davvero, con la sua ricerca inquieta di senso. Ora penso che abbia trovato ciò che cercava". Non la celebrazione della morte, dunque, ma della vita eterna: "Giacomo non è rimasto su una strada, Giacomo è in cielo. Non celebriamo la sua fine, ma la sua resurrezione. Lo facciamo al porto dove le barche salpano e rientrano: lui è salpato a vita nuova ma lo troveremo in tanti segni". Alla fine della cerimonia le note di "Now we are free" (brano tratto dalla colonna sonora del film il Gladiatore) hanno sciolto in lacrime la folla che lo ha accompagnato fino al cimitero di Rosciano. E per lui che amava i motori e la velocità, che gli sono stati fatali, l’ultimo viaggio è stato sulla Jaguar delle onoranze funebri Guescini Belacchi, un dettaglio discreto che ha reso ancora più simbolico l’addio a un ragazzo che ha spinto l’acceleratore della vita e che ora, come ha detto il sacerdote, ha finalmente trovato la pace.

Tiziana Petrelli