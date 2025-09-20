Due marottesi protagonisti agli Europei di pickleball

Ci sono due fratelli marottesi tra i protagonisti dei Campionati Europei 2025 di pickleball a squadre iniziati ieri al Foro Italico di Roma. Non sul campo per contendere il titolo agli atleti delle altre nazioni, ma ‘sui campi’, perché sono stati proprio loro due, attraverso la giovane società a cui hanno dato vita, la ‘JayKay’, con sede a Marotta, ad allestire i 20 campi sui quali si disputano gli incontri. Si tratta di Riccardo e Roberto Del Bianco, che fino a poco più di un anno fa portavano avanti le loro carriere di imprenditori singolarmente, uno nella comunicazione e l’altro nel settore del legno e, che ora, sono impegnati insieme in un’innovativa e prestigiosa attività rivolta alla disciplina del pickleball, tanto che la loro ‘JayKay’ è partner ufficiale e fornitore per un triennio della Fitp, la Federazione Italiana Tennis e Padel, che gestisce anche il pickleball ed è l’organizzatrice degli Europei iniziati ieri mattina nella capitale che proseguiranno fino a domani sera coinvolgendo 30 nazioni.

Il pickleball è uno sport simile al padel che si gioca con racchette poco più grandi di quelle da ping pong in fibra di carbonio e palline in pvc su un rettangolo lungo 13,41 metri e largo 6,10, con la rete in mezzo alta 91 centimetri. Inventato negli Usa nel 1965, è approdato in Italia solo da pochi anni, tanto che i primi 3 campi sono sorti in Abruzzo nel 2017, mentre il primo delle Marche è nato in outdoor a Marotta nella primavera del 2024 proprio ad opera della ‘JayKay’. La quale, poi, grazie all’intraprendenza di Riccardo e Roberto, ha dato vita anche a una struttura indoor, sempre nella Città del Mare d’Inverno, in via Sterpettine.

I campi allestiti per l’evento continentale romano sono, come detto, 20, di cui 4 al ‘Pietrangeli’, montati sfruttando uno dei tre brevetti JK, quello ‘roll’, che prevede l’utilizzo di rotoli in acrilico che possono essere collocati sopra qualsiasi superficie, compresi i campi da tennis in cemento, terra rossa, erba e anche sulle spiagge. "Siamo strafelici di aver raggiunto il prestigioso risultato di essere fornitori ufficiali di questi Europei e della Federazione Italiana – evidenzia Riccardo Del Bianco – e personalmente sono molto contento che al mio fianco in questa avventura ci sia mio fratello Roberto. Siamo due marottesi doc legatissimi tra noi".

Sandro Franceschetti