Duemila euro per la lotta al cancro

Solidarietà, partecipazione e spirito di comunità: sono questi gli ingredienti che l’altra sera hanno animato la Cooperativa Tre Ponti di Fano, in occasione della cena di beneficenza organizzata lì a favore dell’associazione Adamo odv. Un appuntamento che ha visto la presenza di circa 300 persone, unite dall’obiettivo comune di sostenere chi affronta ogni giorno la difficile battaglia contro il cancro.

Il menù era semplice — penne al ragù, porchetta con insalata, dolce — ma il valore della serata andava ben oltre il piatto: i 10 euro del contributo, infatti, sono stati interamente devoluti permettendo di raccogliere 2.000 euro per l’associazione che da anni si occupa di assistenza domiciliare ai malati oncologici. La serata si è conclusa con una tombolata, diventata occasione di gioco e condivisione tra le tante persone intervenute. "E’ stato un momento di straordinaria solidarietà e vicinanza - il commento della presidentessa di Adamo, Donatella Menchetti - un gesto che ci emoziona profondamente e che conferma quanto la nostra comunità sappia esserci, con il cuore. Per questo un grazie sentito va al presidente Bartolucci, al consiglio direttivo e a tutti i collaboratori volontari. Tutti noi di Adamo continueremo a impegnarci ogni giorno per i nostri assistiti e per chi ci dimostra fiducia con le sue donazioni".

"Vedere così tante persone riunite per sostenere una giusta causa è per noi motivo di grande orgoglio" ha dichiarato invece il presidente della Coop Tre Ponti Bartolucci che dal 2023 ha già devoluto oltre 9.900 euro a diverse realtà sociali del territorio, non solo Adamo ma anche ANT, ANVOLT, Fior di Loto e AIMA. Una rete solidale che cresce di anno in anno, grazie anche alla collaborazione con altre realtà, come la Pro Loco Fanum Fortunae, che sabato ha donato 1.200 euro per sostenere il Presepe di San Marco, l’opera monumentale ideata da don Marco Polverari nelle cantine di Palazzo Fabbri.

"Aiutare il prossimo è un valore che portiamo avanti con convinzione – ha affermato il presidente Giacomo Grandicelli – e vogliamo continuare a essere un punto di riferimento per la città e per chi ha più bisogno". E proprio alla Cooperativa Tre Ponti è già in calendario un nuovo appuntamento da segnare in agenda: mercoledì 24 aprile, alle ore 20.30, si terrà la "Cena della Salvezza" organizzata dalla Virtus volley Fano, per festeggiare la permanenza nel campionato di Serie A2. Un’altra serata conviviale all’insegna del divertimento. Il costo è di 25 euro, comprensivo di tre biglietti della lotteria. Per partecipare è necessario acquistare il tagliando presso la segreteria Virtus, in via Trave, entro il 14 aprile (dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19). Per informazioni: 329/9653340.

Tiziana Petrelli