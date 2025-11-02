Duomo, l’incanto sotto i piedi. I mosaici diventano un’attrazione

"È da questa mattina che c’è un viavai continuo di persone che vengono ad osservare i mosaici" dice don Giuseppe Fabbrini, che è diventato parroco del Duomo da poco più di un mese. E aggiunge: "Anche quando stavamo celebrando messa girava gente che curiosava...". Un flusso continuo. All’interno della cattedrale, nel pomeriggio, anche quattro signore olandesi che chiedevano spiegazioni sulla simbologia delle figure dei vari tappeti musivi. "Volevano sapere i significati ed erano molto meravigliate perché sono di un’altra religione e da loro, nei luoghi sacri, le immagini sono vietate". Sulle nuove vetrate appena realizzate sono state posizionate delle seggiole trasparenti che fanno vedere i mosaici sottostanti: "Le ho viste a San Pietro per il giubileo – dice don Giuseppe – e mi son detto che erano perfette per noi, così ne ho comprate 90".

Accanto a don Giuseppe, per vedere l’ effetto che fa, anche il responsabile del museo diocesano, Filippo Alessandroni: "È stata una scelta giusta quella di aprire la cattedrale per queste due festività perché questo è il senso di una cattedrale. I mosaici? Anche questa mattina stavano lavorando, sotto, per pulire la polvere, che si forma in continuazione". Polvere che per fortuna non impedisce di ammirare le sfumature cromatiche: "Bisogna dire che i colori che emergono dal mosaico più antico sono davvero splendidi, dei bellissimi marroni" osserva don Giuseppe.

Insomma, se la curia facesse pagare il biglietto per entrare, diventerebbe milionaria. "Il problema non si è nemmeno mai posto – dice Alessandroni – anche perché nessuno ne ha mai accennato. Ma va detto che ci sono chiese dove invece per entrare bisogna pagare il biglietto". Quanto al numero di persone che hanno visitato la cattedrale, la stima è difficile: "Impossibile fornire delle cifre anche perché l’accesso è libero. Ma dall’inizio dell’anno guardando i flussi, parliamo di migliaia di persone".

"Io sono fuori Pesaro ma mi hanno chiamato per dirmi che in duomo giravano tantissime persone per vedere i mosaici" dice Manuela Scavolini, presidente dell’omonima fondazione che ha finanziato questa operazione di valorizzazione dei mosaici della cattedrale la cui presentazione ufficiale avverrà mercoledì alle 17, alla presenza dell’arcivescovo Salvucci e del sindaco Andrea Biancani, che commenta: "È la cosa più bella e importante che abbiamo in città e non a caso ho voluto inserire anche il Duomo nel percorso rossiniano. Una bellissima valorizzazione di un grande tesoro. Speriamo di poter fare anche di più, sebbene il distacco del mosaico superiore per riportare alla luce quello inferiore non sia fattibile". Conclude Manuela Scavolini: "I mosaici li ho visti due giorni fa prima di partire e devo dire che sono una cosa meravigliosa".

m.g.