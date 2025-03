E gli autobus accumulano ritardi

Autobus in ritardo, autisti imbottigliati in un girone infernale, passeggeri inferociti. "La sperimentazione di ieri ha avuto esiti negativi sul trasporto pubblico locale". E’ quanto denuncia la Rsu Ami di Filt-Cgil e Fit-Cisl: "La linea 2, la linea portante del trasporto urbano – fanno presente i sindacalisti – ha avuto ritardi significativi di decine di minuti e solo l’organizzazione aziendale unita alla professionalità dei colleghi ha permesso di limitare i danni".

Il suggerimento all’amministrazione comunale da parte del sindacato "è di recedere dalle modifiche che speriamo rimangano sperimentali. Il fine, ossia la fluidità di via Roma e via 4 novembre, è condivisibile, meno il metodo. In qualsiasi città medio-grande l’utilizzo dei sensi unici permette di fluidificare il traffico realizzando, laddove possibile, corsie preferenziali che sono l’ossigeno e la linfa vitale per i mezzi pubblici che, in una città di medie dimensioni come Fano, trasportano diverse migliaia di passeggeri al giorno. Senza volerci sostituire ai tecnici – concludono –, invitiamo l’Amministrazione comunale a tenere conto delle nostre osservazioni in un’ottica di positiva collaborazione".

an. mar.