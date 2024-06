E’ guerra tra Alma e Accademia granata. Pantaleoni: "Noi siamo il settore giovanile"

"Una storia centenaria. Un futuro da scrivere. Insieme" è questa la frase apparsa ieri mattina sulle pagine ufficiali dell’Alma Juventus Fano.

La società granata ha inoltre annunciato l’ufficialità del settore giovanile sotto la stessa matricola della prima squadra.

"L’Alma Juventus Fano è lieta di annunciare una svolta significativa per il proprio settore giovanile, che da oggi sarà esclusivamente integrato sotto la matricola diretta della prima squadra.

Questo importante passo garantirà una coerenza strutturale e tecnica, coinvolgendo anche Mizuno in qualità di sponsor tecnico.

Le annate coinvolte nel nuovo settore giovanile saranno: pulcini 14/15/16, esordienti 1 anno 2013, esordienti 2 anno 2012, under 14, under 15, under 16 e under 17 a partire dai 2011 fino ai 2008.

Per quanto riguarda la scuola calcio e l’attività di base, è confermata l’affiliazione con l’Accademia Granata Luciano Eusebi. Questa collaborazione prevede che i primi calci e i piccoli amici crescano sportivamente sotto il prestigioso stemma dell’Alma Juventus Fano.

Per ulteriori informazioni, la segreteria della prima squadra sarà disponibile presso lo stadio ‘Raffaele Mancini’ a partire da giovedì 20 giugno, dalle ore 8,30 alle ore 13".

L’Accademia Granata Luciano Eusebi non ha però gradito le parole del presidente Salvatore Guida e ci tiene a precisare che con l’Alma Juventus Fano non ci sarà nessuna collaborazione: "Rispetto a quanto riferito in precedenza dal presidente dell’Alma Juventus Fano Guida riguardo l’affiliazione del nuovo settore giovanile con l’Accademia Granata Luciano Eusebi per le squadre dei primi calci e dei piccoli amici – spiega il responsabile Franco Pantaleoni - comunica che la proposta di Guida non può essere accettata, perché l’Accademia Granata deve essere il settore giovanile dell’Alma Juventus Fano, altrimenti non ci può essere alcun accordo di affiliazione.

Nel frattempo andiamo avanti, completando il nuovo quadro dirigenziale e tecnico e il progetto con il comune di Fano per i campi di Centinarola".

Una scelta che andrà solamente a discapito dei bambini fanesi e ci si auspica per i futuri piccoli granata che venga trovato un punto di incontro tra Guida e Pantaleoni.

Lara Facchini