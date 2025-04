E il Pd si intesta parte del risultato

"Alle giunte comunali e regionali di centrosinistra e centrodestra il merito di aver portato avanti in continuità il progetto dello studentato al Sant’Arcangelo". Il consigliere regionale del Pd, Renato Claudio Minardi, ricorda come "l’idea nacque durante un incontro fra il sottoscritto, l’allora assessore al Patrimonio Sara Cucchiarini e il direttore Erdis, che all’epoca era Angelo Brincivalli, al quale chiedemmo di realizzare alcuni posti per studenti a Fano. Dalla risposta del direttore di poter disporre di un immobile in comodato per trent’anni nacque l’idea dei locali del Sant’Arcangelo".

"Un iter avviato nel 2020 – ribadisce Cucchiarini – per la valorizzazione del patrimonio pubblico e grazie alla collaborazione con Erdis e al loro investimento". E ancora Cucchiarini: "L’ostello di Fano sarà una risposta significativa per il diritto allo studio e per quei giovani che sceglieranno di vivere e studiare nel nostro territorio. Il progetto è stato concepito sia per rispondere alle esigenze delle giovani generazioni sia per la rifunzionalizzazione completa del complesso Sant’Arcangelo che sul lato di corso Matteotti (Fabbrica del Carnevale e Casa della Musica) diventerà uno dei poli culturali più importanti e innovativi della città". Cucchiarini sottolinea "la proficua collaborazione con Erdis" che ha portato al progetto dell’ostello: "Nel novembre 2023, dopo tre anni di lavoro, il progetto fanese è risultato tra i destinatari di un importante finanziamento ministeriale per la sua realizzazione: va reso merito alle tante persone che ci hanno lavorato a partire da Erdis".

Cucchiarini ha anche presentato un’interrogazione per conoscere la sorte del progetto ereditato dalla giunta Serfilippi. Domande a cui di fatto ieri mattina hanno risposto Comune, Erdis, Università di Urbino e Regione informando che il finanziamento ministeriale è confermato, così come quello di Erdis, che il Comune aggiungerà più risorse di quelle impegnate dalla precedente giunta, che i lavori dovranno essere aggiudicati entro il 7 ottobre 2025 e che l’ostello sarà pronto per l’anno accademico 2027-2028.

An.Mar.