È morta a 63 anni Susanna Battistelli, stroncata da una malattia

Se n’è andata ieri pomeriggio, vinta da una malattia, Susanna Battistelli, moglie di Gabriele Darpetti, figura attiva nella comunità fanese con un lungo impegno nel movimento cooperativo e ora presidente dell’associazione Porte Aperte che supporta le attività della Parrocchia di San Paolo. Susanna si è spenta all’ospedale Santa Croce, portata via da una malattia degenerativa scoperta solo pochi mesi fa, appena qualche giorno dopo il suo 63esimo compleanno. La diagnosi era infatti arrivata infatti a gennaio, quando era stata ricoverata per la prima volta. Poi era tornata a casa, circondata dall’affetto della famiglia, ma negli ultimi giorni una complicazione l’aveva costretta a un nuovo ricovero, fino al triste epilogo. Casalinga di professione, ‘Susy’ era però molto conosciuta in città non solo per il marito ma per la sua attività nel mondo della musica. Era infatti una delle voci del coro del Teatro della Fortuna, dove cantava insieme al compianto Roberto Pedinotti. Negli anni aveva preso parte a numerose produzioni operistiche, l’ultima delle quali, nel febbraio 2023, fu La Traviata nella rilettura della Rete Lirica delle Marche. Chi l’ha conosciuta la ricorda come una persona pacata e sempre sorridente, capace di trasmettere serenità a chiunque le stesse accanto. Lascia il marito Gabriele, le due figlie Laura e Valentina, di 35 e 30 anni, due sorelle di sangue e tante ‘sorelle’ nel cuore. Amiche di una vita, breve ma intensa di emozioni lasciate nel cuore.

Tiziana Petrelli