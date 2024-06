E’ morta suor Ottorina Mega. Anima del Cante di Montevecchio

Avrebbe compiuto 99 anni ad agosto suor Ottorina Mega, madre superiora e per 50 anni suora dell’Istituto Cante di Montevecchio di Fano. Si è spenta invece ieri nella casa protetta del Cante, confortata dall’abbraccio caloroso di quella comunità che a lungo ha guidato. Era arrivata a Fano all’inizio degli anni ‘50. Originaria di Trevigliano (Bergamo) è arrivata prima come semplice suora, poi come storica superiora è rimasta all’Istituto Cante di Montevecchio fino al 2001, anno in cui tutte le religiose si sono ritirate dalla struttura per andare ad abitare alle Zavarise.

"La nostra città deve molto a questa donna - sottolinea ricordandola Giovanni Di Bari, presidente dell’associazione Cante di Montevecchio -. Non solo Fano, ma anche la provincia, l’intera Regione e con essa tutto il centro Italia che ha ’affidato’ al Cante la sorte di giovani vite bisognose di cura. Un’esistenza, quella di Madre Ottorina, completamente dedicata all’accoglienza e all’assistenza di bambini e famiglie in difficoltà di salute ed economiche, in tempi in cui le difficoltà spesso sconfinavano nell’impossibilità di sopravvivere. Il Cante di Montevecchio si identifica in suor Ottorina, perché per tutti lei è stata ’il’ Cante di Montevecchio. Sempre disponibile ad affrontare qualsiasi difficoltà, noncurante dei sacrifici suoi e delle altre sorelle, ha accolto, allevato, educato e restituito alla vita centinaia di bambini".

E’ con "amarezza e tanta ammirazione" che i soci del cante si congedano "da questa donna eccezionale, con la serenità di pensarla accanto al suo amato fratello e di nuovo insieme al commendatore Giovanni Di Bari (presidente del cante dal secondo dopoguerra all’inizio degli anni 80, nonno dell’attuale presidente, ndr), al dottor Caselli, a don Guido Berardi e don Achille, uomini con cui ha condiviso buona parte della sua vita e della sua missione".

Tiziana Petrelli