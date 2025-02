È morto l’armatore Giovanni Montanari. Una vita tra affari e amore per la città

di Tiziana PetrelliSi è spento domenica mattina all’età di 82 anni, vinto da una fulminea malattia, Giovanni Montanari, imprenditore generoso e illuminato, un uomo che ha saputo coniugare la visione imprenditoriale con l’attaccamento alla sua città, Fano, senza mai perdere quell’umiltà e disponibilità che lo hanno reso una figura tanto rispettata quanto amata. Giovanni Montanari, nato il 23 marzo 1942, rappresenta la quarta generazione della storica famiglia di armatori: aveva ereditato il nome del nonno, capitano e fondatore (nel 1889) dell’azienda Montanari Navigazione e per oltre mezzo secolo è stato un punto di riferimento per il gruppo, ricoprendo incarichi di amministratore in tutte le società – fondò negli anni ’70 il cantiere navale Cutty Sark con cui fu precursore della nautica cittadina – e negli ultimi anni il ruolo di vicepresidente, che ha svolto recandosi in ufficio fino ad una settimana fa. Lascia la moglie Cristina Fabiani e i tre figli Gianmarco, Martina Maria e Maddalena Maria.

La sua competenza lo ha portato anche oltre i confini dell’azienda di famiglia: è stato consigliere della Banca d’Italia per dieci anni (2005-2015), presidente di Confitarma (2001-2005) e presidente dell’Autorità Portuale di Ancona (2005-2009). Durante la sua presidenza in Confitarma, si è battuto per l’introduzione di due misure fondamentali per il settore navale: la rottamazione delle navi a scafo singolo, che ha portato alla costruzione di imbarcazioni più sicure con doppio scafo e doppio fondo, e l’adozione in Italia della tonnage tax, che ha equiparato fiscalmente l’armamento italiano a quello degli altri paesi europei. Da presidente dell’Autorità portuale di Ancona, invece, si era speso per il rilancio del porto crocieristico, ottenendo l’approdo di Costa Crociere, e per lo spostamento, mai concretizzato, del porto commerciale fuori dalla città, restituendo alla comunità lo scalo romano.

Nonostante i suoi incarichi di rilievo nazionale, Giovanni Montanari ha sempre mantenuto un legame profondo con Fano, il Carnevale e le sue tradizioni. Presidente del Circolo cittadino ai tempi in cui aveva sede sopra il Caffè Centrale, amava mescolarsi tra la gente e vivere la città con semplicità. Un impegno nel sociale che si è tradotto anche nel mecenatismo culturale: nel 2010, assieme ai cugini Corrado, Fabio e Federico, ha finanziato la ristrutturazione dell’ex scuola elementare Luigi Rossi convertita nella modernissima Mediateca Montanari (MeMo), e più recentemente ha sostenuto il progetto Cucinella per la nuova Biblioteca Federiciana. Di Giovanni Montanari rimane il ricordo di un uomo che sapeva stare con tutti, senza mai ostentare il suo status. Si racconta che a Cortina, nella celebre pasticceria Lovat, mentre era in fila per acquistare dei dolci, venne rimproverato da un altro cliente, che gli fece notare di essergli passato avanti. Giovanni si scusò più volte, ma l’uomo insistette dicendo che non era una questione di precedenza, ma di educazione. A quel punto, stanco della polemica, arrivato di fronte al pasticcere prima dell’altro Montanari disse: "Prendo tutte le paste". Poi, guardando l’uomo, aggiunse con un sorriso: "Vede che forse cambia fare prima uno o l’altro?". I funerali oggi alle 15.30, nella chiesa del Porto.