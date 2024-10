E nelle farmacie c’è chi prenota il kit

Sono già stati prenotati i kit anti Dengue (ne saranno disponibili 800) in vendita da domani nelle farmacie comunali. "Il riscontro è stato subito positivo – confermano dalla farmacia di Fano Center – abbiamo già avuto diverse prenotazioni. Da domani saremo tutti attivi e pronti, al momento non ci sono stati allarmismi e l’emergenza è stata affrontata bene". "Il kit sarà in vendita – ricorda il presidente di Aset Giacomo Mattioli – al prezzo calmierato di 15 euro a fronte dei 25 di listino. Ovviamente se qualcuno vorrà acquistare solo i larvicidi potrà farlo ma a prezzo pieno". Il presidente Mattioli conferma che il materiale è in arrivo nella giornata odierna, ma i kit si potranno acquistare in tutte le farmacie comunali da domani.

Ovviamente, come già dimostrato con il covid, durante le emergenze le farmacie comunali e private rimangono per i cittadini dei punti di riferimento fondamentali dove acquisire informazioni e chiedere consigli. "In particolare ci chiedono – riferisce la dottoressa Giovanna Sciamanna della farmacia San Lazzaro – se esistono test come per il covid. Abbiamo avuto clienti che parlavano di parenti che erano stati piuttosto male, ma per quel che ne sappiamo non ci sono stati ricoveri". "Le persone vogliono avere informazioni – chiariscono dalla farmacia di Vallato – soprattutto sui sintomi della malattia, ma nessuno ci è sembrato particolarmente preoccupato". Stesso clima anche alla farmacia di Centinarola: "In realtà la preoccupazione c’è stata i primi giorni in cui si è iniziato a parlare di Dengue, ora è tutto molto più tranquillo".

"Non mi sembra ci sia un clima da psicosi – conferma Emanuele Feduzi della farmacia Canale Albani - i clienti comprano gli spray repellenti, chiedono quali siano i sintomi della malattia, ma non sono allarmati. La situazione è molto easy". I larvicidi sono stati inseriti nei kit perchè possono essere utili nelle caditoie o nei tombini. Il suggerimento che viene dato a chi ha giardini, terrazzi o spazi all’aperto è di non creare raccolte d’acqua, nei sottovasi o in contenitori di qualsiasi tipo, anche se piccoli.

Anna Marchetti