E oggi tutti sui pedali. Da Cartoceto si sale a Ussita

Dopo la Ascoli Piceno – Pergola, andata in scena ieri, oggi la ‘Tirreno Adriatico’ vivrà un’altra tappa legata alla provincia di Pesaro e Urbino. Si tratta della frazione Cartoceto – Frontignano (Ussita), di 163 chilometri. Il via è previsto per le ore 12,45 da piazza Giovanni Paolo II a Lucrezia. Da lì i concorrenti si dirigeranno a Cartoceto, Calcinelli, Villanova, Orciano e Mondavio, per poi scendere sulla Statale 424 e entrare in provincia di Ancona all’altezza di San Lorenzo in Campo. Sul fronte viario è stato deciso il divieto di transito dalle 11,30 alle 14 in via Flaminia, via Sant’Anna, sulla Sp 26 in direzione Saltara, in via Nettuno, via Umberto I, piazzale Acquarolo e via Peschiera. Altri divieti riguarderanno la Sp 4, la Sp 5 e la Sp 93 per il tempo del passaggio della carovana ciclistica. Prima e dopo la partenza sono previste attività dedicate a bambini, ragazzi, ciclisti, amanti delle passeggiate e appassionati della storia delle due ruote, per una giornata di sport, divertimento e socialità. Il programma annovera l’iniziativa ‘Una pedalata…tra natura e storia’; ‘BiciScuola’; ‘Camminando Camminando’; il ‘Corteo di bicicli ottocenteschi’; e ‘Tutti in sella’.

s. fr.