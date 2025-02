"È sempre stato un uomo per bene"

Fano piange la scomparsa di Giovanni Montanari. Si susseguono, infatti, in queste ore, i messaggi di vicinanza alla famiglia da parte di istituzioni, amici e cittadini che lo hanno conosciuto e stimato. Il sindaco Luca Serfilippi ha espresso così il cordoglio dell’amministrazione: "La città perde oggi un punto di riferimento nel mondo dell’imprenditoria. Giovanni Montanari è stato un capitano d’impresa che ha segnato la storia economica e sociale del nostro territorio con la sua visione, la sua generosità e il suo impegno instancabile. La famiglia Montanari ha sempre dimostrato un forte legame con Fano, sostenendo progetti culturali e sociali. A nome mio e dell’intera amministrazione, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia".

Anche la Fondazione Teatro della Fortuna ha ricordato il suo impegno per la cultura fanese. "Con la sua scomparsa, perdiamo un grande amico e un punto di riferimento. Insieme alla sua famiglia, è stato tra i soci fondatori della nostra Fondazione, dimostrando sempre un supporto generoso alla città. Il suo impegno ha permesso la nascita di una realtà oggi parte integrante della nostra comunità e identità culturale. A nome della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione, esprimiamo le più sincere condoglianze alla famiglia Montanari", dichiarano il presidente Stefano Mirisola e il direttore amministrativo Caterina Pierangeli che dell’ente è memoria storica.

Tra i ricordi personali, Vincenzina Turiani racconta: "Gli sarò sempre grata. Soccorse mio padre quando era a terra e nessuno si era fermato. Babbo aveva il Parkinson. Condoglianze alla famiglia". L’avvocato Giovanni Orciani aggiunge: "Per me era un amico di famiglia. Sono cresciuto a casa sua. Mi ha regalato il primo cavallo a dondolo e il mio primo cane, Whisky. Lui ne prese uno più chiaro e lo chiamò Vodka. Per tutta la mia infanzia è stato come uno zio". Infine, il ricordo dell’ex onorevole Luca Rodolfo Paolini: "Quando ero giovane ho lavorato alle sue dipendenze. Un uomo perbene, con un forte sense of humor che non faceva mai pesare il suo nome e i suoi ruoli".