E’ un cuore grande quello dei fanesi. Donazioni al teatro della Fortuna

Raccolta fondi per il Teatro della Fortuna: tra le novità alcune donazioni da parte di privati e imprese, mentre prosegue la mobilitazione degli artisti guidata da Gabriele Cirilli e Claudia Campagnola, per il Gran Galà della Fortuna di venerdì 5 settembre alla Corte Malatestiana. Due i personaggi dello spettacoli che si sono aggiunti ai precedenti: Davide Mattioli, cantante di origine fanese che vanta 6 dischi di Platino e l’Oscar della musica in Russia oltre ad essere una star nella Repubblica Ceca, e la cantautrice Raffaella Destefano, da anni residente a Pesaro, arrivata terza a Sanremo Giovani nel 1997 ed il cui secondo album è incluso nella colonna sonora della seconda stagione della serie Tv americana The Sopranos. Hanno, invece, già dato la loro adesione Flavio Insinna, Ettore Bassi, Stefano Fresi, Augusto e Tony Fornari, Benedicta Boccoli, Maurizio Micheli. Sul palco della Corte Malatestiana ci sarà spazio anche per i più giovani grazie a "La Factory", la scuola di formazione professionale di Cirilli, con sede all’Aquila e all’Accademia del Teatro della Fortuna. Nel corso della serata si terrà un’asta benefica, con opere messe a disposizione dagli artisti Stefano Furlani, Sabinè Alexander Lindner, Gionni Tonelli, Silvana Sisi, Andrea Giomaro e Studio A Tre. Il ricavato rimarrà nella totale disponibilità della Fondazione Teatro della Fortuna così come l’incasso della vendita dei biglietti del Gran Galà della Fortuna, in quanto tutti personaggi dello spettacolo si esibiranno gratuitamente. A farsi carico dell’organizzazione della serata, saranno la Fondazione di Comunità Fano Flaminia Cesano e la Rti Rocca Malatestiana. Per quanto riguarda le donazioni fin qui effettuate nel mese di agosto da privati ed imprenditori, la Fondazione Teatro della Fortuna conferma che "sono arrivate nuove donazioni sia da parte di privati che di aziende del territorio: hanno capito l’importanza di sostenere la cultura cittadina". L’obiettivo, come riportato sul sito della Fondazione Teatro della Fortuna, è quello di raggiungere i 200 mila euro. Per chi fosse interessato questi i dati del bonifico bancario: Iban-IT45J0851924308000000000533, intestato a Fondazione Teatro della Fortuna, Piazza XX Settembre 1-61032 Fano (PU), causale "Donazione Teatro della Fortuna".

Anna Marchetti