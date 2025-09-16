Ecco i Bellissimi d’Italia: Alessio e Jennifer

Si è svolta sabato la finale nazionale del Concorso di bellezza I Bellissimi d’Italia a Pisciotta, alla presenza di una folla entusiasta e di una giuria di esperti del settore. La serata ha visto confrontarsi i migliori rappresentanti delle diverse Regioni italiane, selezionati attraverso una serie di gare regionali. L’agente regionale Silvana Facchiano, ha selezionato e preparato con cura due giovani talenti. Jennifer Aiudi e Alessio Guescini, i due vincitori fanesi, hanno infatti conquistato la fascia nazionale, nelle rispettive categorie Miss Junior e Mister Baby.

La giuria ha valutato i concorrenti sulla base della loro bellezza, della loro personalità e della loro capacità di rappresentare al meglio la propria Regione. Jennifer Aiudi e Alessio Guescini, hanno dimostrato di possedere tutte queste qualità, mostrando una sicurezza e una grazia che hanno conquistato il pubblico e la giuria. La loro vittoria è il risultato di un lungo e duro lavoro, iniziato mesi fa con la selezione regionale nelle Marche. Silvana Facchiano, l’agente Regione Marche, ha espresso la sua grande soddisfazione per la vittoria dei suoi due protetti, affermando: "Sono orgogliosa di Jennifer e Alessio che hanno dimostrato di essere due veri rappresentanti della bellezza marchigiana. La loro vittoria è un riconoscimento del nostro lavoro e della nostra passione per la bellezza e la moda".