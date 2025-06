Ecco l’Art Hotel Caravel. Ogni stanza, una galleria

A Marotta l’arte incontra l’ospitalità e lo fa in riva al mare, nel cuore della stagione turistica. Non è un semplice hotel, e nemmeno una galleria d’arte. L’Art Hotel Caravel, recentemente inaugurato, è un esperimento poetico: qui si entra per dormire, ma si resta per abitare l’arte. Ogni stanza è una storia, ogni spazio un gesto creativo. L’idea alla base del progetto è fare dell’hotel un’opera in sé. Le stanze, tutte diverse, ospitano installazioni permanenti e temporanee. I corridoi diventano percorsi espositivi, i giardini interni si aprono su sculture, mentre la spiaggia antistante ospita performance, letture poetiche e bagni di gong. "L’obiettivo non è offrire una vacanza, ma un’esperienza" ha spiegato il fondatore dell’hotel, Cristiano Cuicchi. Tra gli artisti in mostra Andrea Montagnana, Lucia Ferri, Pablo Scialoja, Manon Van Den Hurk, Laura Serallegri, Fosca Cappelli, Massimo Marchini, Michelangelo Guzzonato, Sonia Tritarelli, Valeria Roberto, Walter Ferro, Vera Sabatini, per citarne alcuni.

Ed è proprio in questo contesto, in cui l’offerta ricettiva si rinnova e si arricchisce di contenuti culturali, che arriva la conferma di un inizio d’estate decisamente positivo per il turismo fanese. A dirlo è Luciano Cecchini, presidente degli Alberghi Consorziati Fano Torrette Marotta, che commenta con soddisfazione: "Alberghi e campeggi hanno registrato un tasso di occupazione dell’80%. Un dato che, dopo anni difficili, segna una vera inversione di tendenza. Gli eventi in città e la sinergia con l’amministrazione stanno dando i frutti sperati. E strutture come l’Art Hotel Caravel dimostrano che investire in qualità e visione è la strada giusta per guardare al futuro con fiducia".

Tiziana Petrelli