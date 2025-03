Edoardo Gili live al Politeama

Una serata di musica autentica, tra sonorità rock e testi che parlano di vissuto, attualità e tematiche sociali: Edoardo Gili porta il suo spettacolo Live in Teatro sul palco del Politeama domani dalle 21 alle 23. Un concerto che segna un momento importante per l’artista, deciso a dare la giusta cornice alle sue canzoni. "Volevo presentare queste canzoni in una bella situazione e ho scelto il Politeama perché rimane centrale rispetto alle mie reti sociali". Ad aprire il concerto i CinqueMinuti. Biglietti su LiveTicket.