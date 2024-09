Elezioni Figc e ricorso. Fano, tutto il 2 settembre

Chiusa con una seduta ieri mattina la prima settimana di preparazione del Fano Calcio con mister Cornacchini che ha concesso ai ragazzi un giorno e mezzo di riposo dopo le prime fatiche sotto il sole ferragostano. Prima del rompete le righe, il tecnico ha fatto disputare al gruppo la prima partitella a ranghi misti. Difficile pensare di poter programmare amichevoli in questo momento con altre squadre finché non si conosce la categoria, per cui è probabile che si andrà avanti così almeno fino al 2 settembre quando è in programma davanti al Tribunale federale il ricorso della Jesina contro l’iscrizione dell’Alma Juventus in Eccellenza, il cui esito potrebbe rappresentare una "chiave" per aprire il discorso sull’inserimento del Fano Calcio in una qualsiasi categoria dilettanti.

L’altro snodo è quello del rinnovo del Comitato regionale marchigiano le cui elezioni si terranno ugualmente lunedì 2 settembre e vedranno le società dilettantistiche marchigiane chiamate a scegliere tra due liste, quella del presidente uscente Ivo Panichi e quella del vicepresidente uscente Gustavo Malascorta eletti insieme la volta scorsa mentre oggi si presentano su fronti opposti, come si è registrato anche nel caso dell’iscrizione dell’Alma Juventus che ha visto Malascorta e altri tre consiglieri votare contro le decisioni di Panichi. Due eventi che potrebbero consentire alla Federazione e alla Lega dilettanti di Roma di prendere una decisione alla luce della richiesta avanzata dal sindaco di Fano Luca Serfilippi e dell’iscrizione effettuata da parte della nuova società. D’altronde è facile intuire che non si può tenere ancora per molto tempo nell’incertezza una società che deve comunque avere il tempo di programmare e poi compiere le scelte più consone alla categoria di appartenenza anche se si può pensare che la questione Jesina-Alma Juventus per un posto in Eccellenza non possa chiudersi definitivamente il 2 settembre, ma avere lo strascico dei ricorsi da parte della società soccombente. Il che porterebbe addirittura al rinvio di uno o più campionati, così come è già successo per il rinvio delle gare del primo turno di Coppa Italia sia in Eccellenza che in Promozione. Una matassa, insomma, che andrebbe districata il prima possibile, per la soddisfazione di tutti. Tornando al Fano, la ripresa è prevista per lunedì, quando dovrebbero aggregarsi anche Omiccioli, Giovannelli e Riggioni e pure il massaggiatore Edmondo Della Santa che va ad arricchire lo staff sanitario.

Nel frattempo oggi l’Alma Juventus giocherà in amichevole a Fermignano contro la Fermignanese (ore 16.30)

s.c.