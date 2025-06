Eliambulanza nel parcheggio della Schnell

Un rumore di pale nel cielo ha attirato l’attenzione di molti, ieri pomeriggio, nella zona industriale di Calcinelli, all’interno del parcheggio aziendale della Schnell. Un’eliambulanza è atterrata nei pressi, facendo temere il peggio. Secondo le prime ricostruzioni l’incidente è avvenuto intorno alle 17.30 di ieri pomeriggio, all’interno dell’area parcheggi dell’azienda, forse al termine del turno di lavoro. Uno scontro tra un’auto e una moto, entrambi guidati da dipendenti dell’impresa.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, soccorso sul posto e poi trasferito in eliambulanza all’ospedale di Torrette ad Ancona. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero critiche. "È successo tutto alla fine del turno, si sono scontrati nel parcheggio. Un nostro dipendente si è fatto male e l’hanno soccorso", raccontano dall’azienda, che al momento non entra nei dettagli.

Comprensibile riserbo, ma anche la conferma che si è trattato di un incidente interno, tra colleghi. Resta da chiarire se si sia trattato di una manovra azzardata, di una distrazione o di semplice sfortuna. Quello che è certo è che un normale pomeriggio di lavoro si è concluso con il frastuono di un elicottero e un lavoratore in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi di rito.

Sul posto sono accorsi anche i tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro dell’Ast di Pesaro e Urbino.