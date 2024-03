E' morto Eliseo Minardi: era il più noto imprenditore edile di Fano

Fano, 11 marzo 2024- E' morto il più noto imprenditore edile di Fano, che per anni ha guidato una delle imprese più importanti della provincia e della regione. Domenica pomeriggio all'età di 83 anni si è spento, dopo una lunga malattia, Vincenzo Minardi, detto Eliseo.

Attraverso le sue imprese, in particolare la Polo Holding, ha lavorato in diversi quartieri della città come San Martino in via IV novembre, il centro direzionale di via Roma e Fano Alta a Gimarra (rimasta incompiuta) ed è stato tra gli imprenditori che, attraverso la società Madonna Ponte, hanno partecipato all'avventura dell'ex zuccherificio.

Ha contribuito alla costruzione di diverse residenze private, al recupero dello storico palazzo Borgogelli in vicolo Alavolini ed ha operato fuori Fano: a Pesaro, a Senigallia, in Emilia Romagna e in Sardegna.

“Mio padre – sono le parole del figlio Andrea – era una persona umile e per questo ben voluta da tutti”.

Così lo ricorda Roberto Taus, figlio di Giovanni Taus, legato a Minardi da una lunga amicizia: “Aveva un enorme intuito imprenditoriale ed era una persona di grande serietà: per lui contava la parola data. Purtroppo oggi di imprenditori così non se ne trovano più”.

“Sono umanamente dispiaciuto – commenta il sindaco Massimo Seri – per la scomparsa di un imprenditore di altri tempi, che ha sempre dimostrato attenzione per il territorio ed ha collaborato con le realtà associative cittadine”.

Per l'ex sindaco Cesare Carnaroli, che lo ha conosciuto negli anni '90 quando lui era primo cittadino e Minardi all'apice del suo successo imprenditoriale, “era un uomo mite che non batteva mai i pugni sul tavolo e molto apprezzato per questo suo modo di fare”.

Per Renato Claudio Minardi ex amministratore comunale oggi segretario del Pd “Vincenzo Minardi è stato un imprenditore illuminato che ha sempre collaborato con le imprese più piccole della città ed ha dimostrato grande attenzione per le associazioni culturali, sociali e sportive di Fano”.

I funerali di Vincenzo Minardi si terranno mercoledì, alle 15, nella chiesa di Bellocchi.