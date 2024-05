Elly salta Fano ma Cristian la incontra a Pesaro

Elly Schlein, ieri nelle Marche, ha saltato Fano ma è stato lo strsso candidato del centrosinistra, Cristian Fanesi, a recarsi a Pesaro e a incontrarla in un cordiale faccia a faccia. La segretaria nazionale del Partito democratico ha fatto tappa a Osimo, alle 13, a sostegno della candidata sindaco Michela Glorio, poi si è trasferita ad Urbino (alle 16.30) per un incontro in piazza della Repubblica con il candidato sindaco Federico Scaramucci e infine alle 19, si è fermata a Pesaro, in piazzale Collenuccio, a fianco di Andrea Biancani, dove Elly ha incontrato Fanesi. Nel suo programma, pubblicizzato anche con le locandine, non c’era Fano. Forse perchè a Fano non è riuscito il campo largo, con Pd e M5S protagonisti in due differenti alleanze e con due diversi candidati sindaci, Cristian Fanesi e Stefano Marchegiani? "Non credo proprio – risponde il segretario del Pd Fano Renato Claudio Minardi – e comunque la domanda perché Schlein non si sia fermata a Fano andrebbe posta alla segretaria regionale Chantal Bomprezzi visto che io ho saputo della sua presenza nelle Marche solo attraverso le chat interne. In ogni caso se la segretaria nazionale decidesse di venire a Fano, a sostenere il candidato sindaco del Pd, Cristian Fanesi, noi saremo felice di accoglierla". E ancora: "In questi due giorni siamo stati impegnati nella presentazione delle liste, ma spero che prossimamente autorevoli esponenti del partito, così come la stessa segretaria regionale Bomprezzi, siano presenti a Fano la campagna elettorale a favore candidato sindaco del Pd Cristian Fanesi". Intanto oggi alle 12 scade il termine per la presentazione delle liste elettori alla segreteria comunale. Il programma degli appuntamenti è slittato per il ritardo di circa due ore accumulato dalla lista "La Fano che vogliamo. Marchegaini sindaco". "C’è stato un problema burocratico-- conferma Marchegiani – per una firma, poi superato". Ritardo che, però, ha determinato lo slittamento di tutti gli altri appuntamenti.

"In realtà– chiarisce Marchegiani – ci hanno chiesto di presentarci in Comune alle 8 di ieri di mattina quando noi avevamo appuntamento in un altro orario della giornata, tutto questo perché qualcuno prima di noi non era pronto". Dopo Marchegiani, sono state presentate le 5 liste del centrodestra, la lista Verdi-Ribella, Noi Civiche Fano, Psi, M5S, Fanesi sindaco. La lista F, che avrebbe dovuto chiudere la giornata di ieri, è slittata a questa mattina alle 8. Seguiranno, Bene Comune, Partito democratico e In Comune. In totale 3 candidati sindaci, 15 liste (5 per ogni coalizione) e 340 candidati al consiglio comunale per 24 posti. Di seguito le liste collegate ai candidati sindaci: Cristian Fanesi, coalizione Centrosinistra (Fanesi sindaco, Pd, Noi Civiche Fano, Lista F, In Comune); Stefano Marchegiani, coalizione I Progressisti per Fano 2050 (Alleanza Verdi-Ribella, M5S, Bene Comune, La Fano che vogliamo Marchegiani sindaco, Psi) e Luca Serfilippi, coalizione Per Fano (Fano Cambia Passo, Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia-Udc-Noi Moderati-Civici Fano).

Anna Marchetti