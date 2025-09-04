Enac pronta a investire 4 milioni. Baldelli: "Così rinascerà l’aeroporto"

"Con 1 km di strada non si va da nessuna parte, con un 1 km di pista arrivi a Fano da tutto il mondo". Dell’aeroporto fanese e del suo futuro sviluppo ha parlato martedì sera l’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli (candidato al consiglio regionale per Fratelli d’Italia), nella sua sede elettorale di corso Matteotti, affrontando il tema delle infrastrutture cittadine per dare "slancio europeo a Fano".

"Le Marche hanno due aeroporti – ha ricordato Baldelli – lo scalo di Falconara per l’aviazione civile e quello di Fano per l’aviazione generale". E ancora: "Lo scalo fanese è un hub ricettivo di enormi potenzialità con una pista di 1.200 metri, 130 ettari di terreno, 3 hangar, un ristorante, una sala polivalente. Insomma una struttura dell’accoglienza adatta per il turismo bleisure, nazionale e internazionale, quel turismo in forte crescita (+43%) che unisce i viaggi per affari (business) e per piacere (leisure). Si arriva a Fano per business (siamo in un distretto industriale importante) ma poi si allunga la permanenza per turismo, soprattutto in una città di mare con un importante porto turistico, un centro storico di grande valore, un efficiente sistema di ciclabili che unisce i quartieri e una infrastruttura strategica come la Fano Grosseto. L’aeroporto di Fano è uno snodo fondamentale di respiro europeo, punto di riferimento per le Marche e l’Italia centrale".

L’assessore Baldelli sottolinea come il rilancio dei piccoli aeroporti italiani sia al centro dell’attenzione della stessa Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) tanto da parlare di una rete di scali aeroportuali minori nei quali ci sarebbe anche Fano accanto a Roma Urbe, Arezzo e Foligno e a tanti altri. "In tutta Italia – commenta Baldelli – sono una ventina i piccoli aeroporti in grado di essere attrattivi per l’hospitality di grande livello e tra questi c’è Fano. Sullo sviluppo dello scalo cittadino ci siamo impegnati in questi anni e lo faremo ancora nei prossimi cinque. Non a caso nel piano delle infrastrutture delle Marche a fianco all’aeroporto di Falconara è citato anche quello di Fano".

Enac è pronta ad investire 4 milioni di euro sull’aeroporto fanese e in particolare sulla pista in cemento, impegno confermato allo stesso primo cittadino nell’incontro che c’è stato a Roma all’inizio di giugno 2024, quando la giunta Serfilippi si era appena insediata. Rimane da risolvere la questione del trasferimento ad Enac dei terreni di proprietà comunale presenti all’interno dell’area aeroportuale: un nodo fondamentale da sciogliere per sbloccare i 4 milioni di euro destinati alla pista in cemento e che dovrebbe aumentare la sicurezza di atterraggi e decolli.

"L’amministrazione comunale sta lavorando molto bene – commenta l’assessore Baldelli – il sindaco Serfilippi ha dato una forte spinta allo sviluppo dello scalo aeroportuale. Fano sui temi strategici sta dimostrando compattezza e ottima determinazione". Non c’è dubbio sull’importanza che questa amministrazione comunale attribuisce all’aeroporto cittadino, dal punto di vista turistico ed economico, dove tra l’altro operano due importanti scuole, di volo per diventare piloti e di paracadutismo.

Anna Marchetti