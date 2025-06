"Ennesma strage di alberi per i lavori al Santa Croce"

Nuova miccia accesa tra ambientalisti e l’amministrazione pubblica a Fano. Stavolta a far esplodere il caso è il taglio di circa 30-35 alberi adulti, con diametro fino a 50 centimetri, nel parcheggio laterale al pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce, dove sorgerà la futura palazzina emergenza-urgenza da oltre 25 milioni di euro. Un progetto importante per la sanità cittadina che, però, secondo l’associazione ambientalista La Lupus in Fabula, arriva al costo di un altro sacrificio ambientale. "Un’altra strage di alberi a Fano – si legge nel comunicato stampa dell’associazione –: dopo quelle al campus scolastico Nolfi-Carducci, su viale Battisti, lungo l’Arzilla e al Foro Boario. È sempre la stessa storia: qualunque sia il progetto, gli alberi non sono mai considerati un bene pubblico da tutelare, ma un ostacolo da eliminare. E questo accade anche quando esistono alternative".

Secondo la Lupus, l’intervento avrebbe potuto essere concepito diversamente: "A fianco dell’ospedale c’è un campo libero. Perché non si è costruita lì la nuova palazzina, destinando invece a parcheggio l’area già cementificata? Forse non lo sapremo mai", accusano. A essere contestato è anche l’approccio sistematico alla gestione del verde urbano: "A Fano da oltre 20 anni non si piantano alberi lungo le strade e quando lo si fa, è in numero irrisorio. Il verde cresce meno del cemento, e la qualità della vita ne risente. Il centro è ormai un’isola di calore, come confermato dai dati satellitari dell’Esa". Ma la replica dell’amministrazione comunale, seppur informale e a caldo, non tarda ad arrivare. Il sindaco Luca Serfilippi, interpellato sulla questione, non nega il dispiacere per l’abbattimento, ma rivendica l’importanza dell’opera: "Mi dispiace per gli alberi tagliati, ma è importante realizzare la nuova palazzina emergenza-urgenza. Mi auguro che gli alberi vengano ripiantumati, anzi, ne sono quasi certo. Nel parcheggio che sorgerà a fianco, al servizio del pronto soccorso e dell’ospedale, è prevista la piantumazione di 43 nuovi alberi".

Un’operazione che, nelle intenzioni dell’amministrazione, "ridà da un’altra parte ciò che è stato tolto lì", anche se, secondo gli attivisti, il bilancio ambientale resta fortemente negativo. "Una pianta adulta ha un valore ben diverso rispetto a un giovane albero" scrive la Lupus. Infine, un affondo politico: "Sono anni che chiediamo un piano straordinario di piantagione e un censimento del verde, ma pare che nemmeno la giunta Serfilippi abbia intenzione di occuparsene seriamente. I soldi si trovano per tutto, dalle scuole alle ciclabili, ma per il verde solo le briciole".

Tiziana Petrelli