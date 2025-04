Entro il mese addio all’incrocio pericoloso

di Sandro FranceschettiC’è la data per l’inizio di un’opera viaria attesa da tempo e di grande importanza: la realizzazione della rotatoria al posto del pericolosissimo incrocio a raso di San Costanzo tra la Provinciale 16 nel tratto denominato ‘Strada San Fortunato’, la Sp 17 nel segmento conosciuto come ‘Strada Mondolfo’ e la Strada Comunale Viale della Libertà, teatro di numerosi incidenti. I lavori, che dovranno essere rendicontati entro il 15 dicembre e, dunque, concludersi per fine autunno, prenderanno il via esattamente il 28 aprile. A eseguirli sarà la ditta ‘Paci Costruzioni’ di Monteciccardo, che si è aggiudicata l’appalto con un ribasso di 43.149 euro, che ora il Comune potrà destinare alla messa a terra del progetto, ad esempio allungando i marciapiedi previsti, oppure convogliare nell’avanzo di amministrazione.

L’opera e il progetto, senza ribasso, hanno un costo di 332mila euro, dei quali 199.200 finanziati dalla Regione Marche e la restante somma a carico del bilancio comunale. Accanto alla costruzione della rotatoria e di tratti di marciapiedi, è previsto anche un nuovo sistema di illuminazione per migliorare la visibilità nelle ore di buio. L’altro ieri sul posto, per un sopralluogo in vista dell’allestimento del cantiere, sono andati il primo cittadino Domenico Carbone e il vicesindaco Marco Sonnante. "Siamo davvero soddisfatti per l’avvio di questa importante opera pubblica, che rappresenta una risposta concreta a una problematica di sicurezza che da tempo preoccupava la nostra comunità – evidenzia Carbone. – La realizzazione della rotatoria permetterà di ridurre i rischi di incidenti e di migliorare il traffico in una zona ad alto flusso veicolare, garantendo maggiore serenità a tutti i nostri cittadini. L’intervento è il risultato di un impegno costante per il miglioramento delle infrastrutture comunali, reso possibile anche grazie al contributo della Regione".

Sonnante aggiunge: "Questo è un passo fondamentale per la sicurezza stradale. L’incrocio è da tempo uno dei punti più critici per quanto riguarda la sicurezza e l’installazione di una rotatoria rappresenta la soluzione migliore per ridurre i pericoli. Nei mesi dei lavori, che dovrebbero terminare entro l’autunno, invitiamo i conducenti dei veicoli a prestare attenzione e a seguire tutte le indicazioni sulla viabilità".