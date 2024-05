Era morta da un mese, choc a Fontecorniale

Viveva da sola in una casa nel bosco di Fontecorniale, Viviana Bonazzoli, 74 anni, docente di Storia economica all’Università di Urbino, ritrovata priva di vita mercoledì pomeriggio. Un giardiniere, che si era presentato per taglio delle sterpaglie, ha lanciato l’allarme dopo aver notato da una portafinestra la donna, vestita con gli abiti per uscire e con la borsa lasciata in macchina, immobile e riversa sul pavimento.

I sanitari del 118 hanno constatato la morte per cause naturali, risalente a circa un mese prima, mentre i carabinieri hanno accertato che la porta era chiusa dall’interno. Sicché è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per entrare in casa. Dinanzi l’abitazione, un Jimmy Suzuki, il suo piccolo fuoristrada per muoversi sulle strade sterrate che conducono al paesino. Poco più in là, sullo stendino, è rimasta della biancheria ormai ingiallita, mentre a terra le ciotole per il cibo dei suoi animali.

La donna da alcuni anni aveva scelto il piccolo borgo, abitato da qualche decina di anime, sulle colline tra Montefelcino e Colli al Metauro, dove un tempo viveva con i genitori. I vicini la vedevano di rado, incrociandola quando passava in auto oppure andava al supermercato. Descritta molto riservata e solitaria, frequentava l’edicola di Montefelcino per acquistare giornali e libri.

La docente aveva scelto una vita solitaria e in un luogo lontano da tutto, a qualche decina di metri dalla sommità della collina, forse per meglio dedicarsi allo studio.

Era circondata dai suoi amati gatti e cani, a cui non faceva mancare niente. La gente del posto, che non la vedeva da tempo, ha appreso la notizia della sua scomparsa quando, alle 16 di mercoledì, è arrivata l’ambulanza a sirene spiegate. Ma ormai non c’era più niente da fare. La donna era deceduta molto tempo prima, probabilmente per un improvviso malore, che non le ha dato il tempo di chiedere aiuto. Profonda tristezza tra i vicini, che non potevano immaginare il dramma, che si è consumato nelle immediate vicinanze, senza che nessuno potesse immaginarlo.