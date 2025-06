"Era una città dormiente. Noi gli abbiamo fatto l’elettroshock"

Operazione l’elettroshock. E’ la terapia applicata dalla giunta Serfilippi per rilanciare la "città dormiente" e dare nuovo impulso agli operatori commerciali. Dopo un anno di governo, il centrodestra assicura i cittadini che "non aumenteranno le tasse, né la Tari né le bollette dell’acqua" mentre sindaco e assessori ribadiscono la "situazione scandalosa ereditata in molti settori dalle precedente giunta, dalle scuole ai cimiteri, dal decoro urbano al canile municipale. Dopo un anno c’è una nuova luce di speranza, le attività aprono invece di chiudere e ci sono investitori per le strutture ricettive".

Poi il lungo elenco delle cose fatte, da quelle più semplici come l’apertura al pubblico di San Pietro in Valle "che vorrei far visitare al ministro della Cultura Alessandro Giuli (a Fano in occasione di Passaggi Festival ndr)" e di San Francesco, a quelle più complesse, come il ritorno degli spettacoli alla Corte Malatestiana. Serfilippi ha ricordato l’istituzione dei consigli di quartieri, dei vigili di quartiere e l’operato di Stefano Pollegioni sul fronte della sicurezza. Sui parcheggi, il primo cittadino ha parlato dell’apertura del Vittoria Colonna, degli 83 posti del Volta operativi dall’1 luglio e degli ulteriori 73 stalli che si ricaveranno alla caserma Paolini. Confermato l’impegno sul fronte delle asfaltature con 4,5 milioni di euro già stanziati di cui 2,5 milioni da parte di Aset.

Per quanto riguarda la messa in sicurezza di Ponte Sasso è stato ricordato come "a tempo di record sia stata affidata la progettazione, appaltati i lavori per 8 milioni di euro e che presto partirà il cantiere". Per i cimiteri è stato annunciato l’ampliamento dell’Ulivo e di Rosciano e sulle scuole è stata sottolineata la soddisfazione di ricevere i messaggi di ringraziamento da parte delle insegnanti "dopo che sono spariti i secchi d’acqua che in precedenza venivano usati per far fronte alle infiltrazioni dai tetti". Si è parlato dei grandi eventi, ma anche delle nuove manifestazioni come la Festa degli Aquiloni, il Natale al Pincio e del successo della Città da Giocare trasferita in Sassonia. "I bambini e i ragazzi – ha detto Serfilippi – mi stanno manifestando una grande stima: ogni volta mi emoziono".

E ancora: l’intervento al palazzetto dello sport per consentire alla Virtus Volley in A2 di continuare a giocare nell’impianto di casa, i 150mila euro stanziati dal governo per la progettazione della palestra all’ex mattatoio e la sistemazione del campo dei Carissimi. Ribadito l’impegno per il maggior decoro della città mentre nel terzo settore sono stati recuperati i rapporti con il mondo sociale e i sindacati. Difesa la scelta di accogliere il corso di laurea magistrale di Medicina e Chirurgia della Link University che ieri ha firmato il contratto di locazione per 6 anni (più altri 6) per i locali di palazzo Marcolini in cambio di un canone di 84mila euro l’anno. Così come è stato ribadito il risultato della nuova Federiciana – presto dovrebbero partire i lavori – grazie alle risorse del Comune e della Regione.

Anna Marchetti