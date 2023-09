La magia di Erica Villa: maratoneta in carrozzella

San Costanzo, 2 settembre 2023 – Si muove con la sedia rotelle da sempre, perché una serie di complicazioni al momento di venire al mondo le hanno compromesso l’uso delle gambe, ma lei quelle rotelle le ha fatte diventare ‘fumanti’ e domani sera lo racconterà durante una bella iniziativa organizzata dalle associazioni ‘Sport-Cultura Cerasa’ e ‘Area Servizi’, insieme a ‘Cerasa News 24’ e alla Parrocchia Divino Amore.

L’appuntamento è per le 21,15 al giardino parrocchiale di Cerasa, frazione sancostanzese, e lei é Erica Villa, una ragazza 29enne che vive a Treviolo, in provincia di Bergamo, e che da tre anni passa le vacanze estive a San Costanzo, dove nel 1922 nacque il nonno materno Sergio Battistelli.

"Qui ci troviamo benissimo e insieme a mia mamma Flavia andiamo al mare ai Bagni Torrette di Marco e Mauro Mandolini, dove, come disabile, ho un’ottima assistenza". ‘Rotelle fumanti’ é il titolo di un suo libro, da cui è scaturito anche un cortometraggio di successo. "Si tratta di uno dei 7 libri che ho scritto dal 2017 ad oggi, di cui 6 autobiografie e un romanzo di avventure fantastiche per ragazzi, che per fortuna stanno ottenendo tutti un buon successo. Perché io – ci svela – ho iniziato a scrivere in quanto, dopo il diploma da ragioniera, non riuscivo a trovare lavoro. Speriamo di guadagnare qualcosa coi miei libri, mi sono detta, e ci sono riuscita e, poi, siccome la positività chiama altra positività, da ottobre dell’anno scorso mi hanno assunta anche come impiegata in un’azienda di noleggio pullman del bergamasco".

Su ‘Rotelle fumanti’ Erica precisa: "Si tratta di un volume nel quale racconto la mia storia di ‘podista speciale’, nata grazie da un amico speciale, Fabio Marcassoli di Brescia, campione mondiale di kickboxing e appassionato di running, che in ben 5 gare ha partecipato spingendo la mia carrozzina. Per l’esattezza nella 10 km di Brescia del 2017 e poi, nel 2018, 2019, 2022 e 2023 alla 25 km ‘Sarnico Lovere Run’ (lungo le sponde del lago di Iseo), nelle quali Fabio ha fatto tutto il ‘lavoro’, spingendo alla grande la mia speciale carrozzina".

Il messaggio che Erica vuol trasmettere con i suoi libri e le sue ‘imprese’ su strada, e che ribadirà anche domani nell’incontro coordinato dal giornalista Marco Gasparini, è "che non bisogna mia arrendersi, nonostante la disabilità, e che ognuno deve cercare di far emergere le proprie capacità. Spero davvero – conclude -, che domani a Cerasa saremo in tanti".