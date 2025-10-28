“Ero un bullo”: al Politeama di Fano la lezione di vita che commuove gli studenti

Fano (Pesaro e Urbino) martedì 28 ottobre 2025 – Quando questa mattina le luci del Politeama si sono abbassate, il silenzio dei ragazzi ha parlato più di mille parole. “Ero un bullo” non è stato solo il titolo di uno spettacolo, ma il filo conduttore di una mattinata intensa, dove riflessione, teatro e testimonianza si sono intrecciati per affrontare il tema del bullismo e del cyberbullismo con sguardi autentici. L'iniziativa, promossa dal Comune di Fano con l'Istituto Polo 3 e la Fondazione Carifano, ha riunito centinaia di studenti, docenti, rappresentanti delle forze dell'ordine e amministratori. Un appuntamento pensato non come passerella, ma come momento di ascolto e confronto dentro una vera comunità educante. A introdurre la giornata è stato Andrea Franzoso, autore del libro Ero un bullo, che ha dialogato con i giovani sui rischi della devianza, il fenomeno delle baby gang e l'importanza di chiedere aiuto. Poi il palco si è trasformato in un'aula di vita grazie alla Compagnia AIDA, che ha messo in scena l'adattamento teatrale dell'opera, toccando corde profonde nei ragazzi che hanno seguito in silenzio, qualcuno con gli occhi lucidi. Ma il cuore della mattinata è stato l'incontro con Daniel Zaccaro , ex ragazzo di Quarto Oggiaro che dopo gli errori e il carcere minorile è riuscito a ricostruire la propria vita grazie alla comunità Kayrós. Oggi è educatore e testimonial nelle scuole il valore del cambiamento possibile. La sua storia – dal passato difficile alla laurea in Scienze dell'Educazione – ha emozionato la platea e aperto un dialogo sincero su colpa, responsabilità e riscatto. "La prevenzione è il primo strumento di sicurezza - ha ricordato il questore di Pesaro e Urbino, Francesca Montereali -. Il bullismo, anche online, non è una ragazzata: può lasciare segni profondi e sfociare in reati. Ai ragazzi diciamo di non restare soli, e agli adulti di non voltarsi dall'altra parte". Il vicesindaco Loretta Manocchi ha parlato di una “città educante che cammini unita”, mentre l'assessora ai servizi educativi Loredana Maghernino ha sottolineato come il progetto rappresenti “un linguaggio vicino ai giovani, capace di acquisire consapevolezzazze”. Anche la Fondazione Carifano, con il vicepresidente Rodolfo Battistini, ha ribadito la volontà di sostenere percorsi di cittadinanza digitale e di educazione alla legalità: “Investire sui ragazzi significa costruire il futuro della comunità”. L'incontro si è chiuso con un lungo applauso, segno che la lezione più forte non è arrivata dai discorsi ufficiali, ma da quelle parole semplici e vere di chi, come Zaccaro, ha avuto il coraggio di cambiare strada. Perché la cura, come è emerso al Politeama, comincia proprio dalla capacità degli adulti di esserci, di ascoltare e di offrire ai ragazzi la possibilità di ripartire.