Esordio casalingo per l’Alma Fano. Al Mancini il Tavullia Valfoglia

Esordio casalingo per l’Alma Fano in Promozione che questo pomeriggio (alle 15,30) affronterà al Mancini il Tavullia Valfoglia, formazione che all’esordio è stata sconfitta a domicilio dal San Costanzo-Marottese (1-3). I granata invece vengono dalla vittoria esterna di Ostra. C’è attesa, infatti, tra gli sportivi fanesi per vedere all’opera questa nuova formazione, molto cambiata ovviamente rispetto a quella dello scorso anno in Terza Categoria, guidata da un tecnico fanese come Mirco Omiccioli che oltre ad essere bravo è anche un profondo conoscitore di questa categoria. Per quanto riguarda il rinnovato interesse verso la nuova Alma c’è da registrare gli oltre 200 abbonamenti finora sottoscritti (la campagna andrà comunque ancora avanti) e la mobilitazione dei tifosi della Curva Bronco, sempre pronti a sostenere la squadra in ogni campo. Per l’incontro odierno il gruppo dei "Fanesi" ha organizzato il ritrovo al Foro Boario alle 12,30 per uno spuntino tutti insieme e poi la marcia verso lo stadio, i Panthers ‘77 ritorneranno al Mancini dopo un anno e mezzo di assenza e lo faranno radunandosi prima in Piazza Venti Settembre per il pranzo Da Bardan e poi attraverseranno la città fino ad arrivare allo stadio. Venendo alla partita, il Fano andrà a caccia della sua seconda vittoria, dopo aver recuperato quasi tutti i suoi giocatori principali ad eccezione di Gucci. Qualche preoccupazione c’è ancora per il difensore centrale Luigi Fontana che in settimana ha dovuto combattere contro un fastidioso mal di gola che lo costretto ad allenarsi poco, ma mister Omiccioli spera di averlo a disposizione per oggi.

sil. cla.