Essence Hotels, che debutto. E adesso pensa in grande

Debutto felice per l’Essence Hotels Fano davanti al suo pubblico. Domenica pomeriggio nell’esordio di campionato la Virtus fa il botto, sbarrando la strada a Taranto e portandosi a casa i primi tre punti in palio della stagione.

I fanesi hanno giganteggiato in campo giocando una partita super contro un Prisma La Cascina che quest’estate ha allestito un roster in grande per disputare un campionato di vertice. Con il pubblico biancorosso ormai da anni settimo uomo in campo, i fanesi hanno sfoderato una prestazione corale: "Esordio bellissimo – afferma il libero fanese Nicola Iannelli – abbiamo giocato da vera squadra con una formazione accreditata come Taranto. Poi in casa, con questo pubblico, è fantastico e diventa tutto più facile". Probabilmente, alla vigilia, non era preventivabile un risultato così netto: "Un 3 a 0 inaspettato ma sudato – continua il libero virtussino – per raggiungere questo obiettivo abbiamo lavorato molto".

Mvp della serata è stato Pietro Merlo, che ha ricevuto come premio un Magnum delle Cantine Di Sante. Merlo è al suo terzo anno a Fano ed è ormai diventato beniamino del pubblico locale: "Vorrei condividere questo premio con la squadra – afferma lo schiacciatore veneto – perché il gruppo ha disputato una grande partita. Affrontare Taranto ancora non rodata è stato comunque un vantaggio, speriamo che accada così anche per le prossime partite".

Un 3 a 0 sonante che potrebbe cambiare il futuro della Essence Hotels Fano: "Sicuramente avremo più consapevolezza dei nostri mezzi – conclude Merlo – vogliamo combattere così con tutti, specialmente contro squadroni come Taranto costruiti per fare un campionato da big". Ma la Virtus non vuole essere da meno. Quest’anno punta ai playoff e una volta lì giocarsi tutto. L’obiettivo è la Superlega anche se non subito. Sarà un cammino consapevole, ma ponderato. Intanto si pensa al prossimo incontro, in programma domenica 26 ottobre a Brescia. Si gioca alle 17,30. La prima trasferta stagionale per Coscione e compagni. Si prospetta un anno ricco di emozioni e di aspettative. La squadra rispetto all’anno scorso sembra più competitiva e con una personalità più forte. E poi la conferma di un coach esperto come Vincenzo Mastrangelo potrebbe essere l’arma in più.

b. t.