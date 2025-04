Essepigi Techfem Fano Rugby: sfida decisiva contro Città di Castello il 27 aprile

Fermo il campionato di C1. La Essepigi Techfem Fano Rugby riprenderà il 27 aprile con la sfida casalinga al Città di Castello in un penultimo turno della seconda fase cruciale in chiave play-off. "La prossima sfida sarà cruciale per il discorso qualificazione ed andrà preparata al meglio in queste tre settimane", osserva uno dei tecnici della serie C Michele Primavera. Lo scorso weekend è stato comunque vivace per la società rossoblù per quanto riguarda i settori giovanili e le under. Sono infatti state diverse le proprie squadre scese in campo, con l’U16 Fano/Sena sugli scudi in virtù della nuova vittoria riportata nell’Interregionale 3. I ragazzi allenati da Alessio Conti e Daniele Nwigwe si sono aggiudicati stavolta il recupero della gara casalinga con Jesi 2. U8, U10 e U12 del settore Minirugby fanese hanno invece vissuto un altro piacevole raggruppamento. Divertimento che non è mancato neppure per i Brodetti della Old, che in sinergia con alcuni elementi della Old Rugby Club Pesaro hanno partecipato al torneo annuale marchigiano. Trasferta emiliana infine per gli Scotadet della sezione del touch rugby.

b. t.