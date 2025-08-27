Estate finita per il ’Moove’, stop alle danze

Estate finita in anticipo per il Moove, il locale da ballo nel retrospiaggia fanese diventato punto di riferimento della movida. A fermare la musica è stato un provvedimento di sospensione e divieto dell’attività fino ad avvenuta regolarizzazione, con un termine perentorio di 90 giorni, decorsi i quali verranno trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria.

Lo stop arriva dopo le irregolarità scoperte durante il controllo interforze della notte tra il 12 e il 13 agosto. Quella serata si era trasformata in un vero e proprio spartiacque. Dentro il locale, infatti, gli agenti di polizia e della polizia locale, i carabinieri e i vigili del fuoco avevano fatto un blitz trovando numerosi minorenni sotto i 16 anni intenti a ballare, nonostante la licenza vieti loro l’ingresso. I ragazzi sono stati riaffidati subito alle famiglie, ma la violazione resta pesante. Le irregolarità non finivano lì.

Il piano di emergenza e il documento di valutazione dei rischi non risultavano aggiornati, una falla che mette in discussione la sicurezza delle centinaia di persone che affollano la pista nelle notti estive. Durante i controlli sono spuntati anche piccoli quantitativi di droga, nascosti nei bagni e nelle tasche dei pantaloni di alcuni clienti. E inoltre l’istituto di vigilanza non aveva comunicato regolarmente il servizio alla Questura.

Un insieme di carenze e violazioni che hanno convinto le autorità a firmare la sospensione immediata. Ora il Moove ha tre mesi di tempo per sanare le mancanze: se entro 90 giorni non saranno regolarizzati documenti e condizioni di sicurezza, gli atti finiranno sul tavolo della Procura. Per il locale, che fino a metà agosto rappresentava una delle mete più gettonate della costa fanese, la chiusura è un colpo durissimo. La pista resta vuota, la musica spenta, e i clienti dovranno cercare altrove le loro notti d’estate. Il messaggio delle istituzioni è netto: la sicurezza e la tutela dei minori non sono facoltative. E quando le regole saltano, la festa finisce. Anche in pieno agosto.