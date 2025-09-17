"Estate positiva, ma troppi abusivi. Servono controlli e responsabilità"

I dati ufficiali della Regione Marche sull’andamento turistico dell’estate 2025 non sono ancora stati diffusi, ma la percezione in città è quella di una stagione positiva. Lo sottolineano le associazioni di categoria fanesi, che aggiungono: "Accanto al bilancio positivo, si allunga l’ombra dell’abusivismo commerciale e della somministrazione non autorizzata, fenomeno che preoccupa sempre di più".

Secondo i dati diffusi da Confcommercio e Confesercenti, nel 2024 l’illegalità ha pesato sulle imprese italiane del commercio e dei pubblici esercizi per 39,2 miliardi, con un impatto diretto su 276mila posti di lavoro regolari. Una fetta rilevante riguarda la ristorazione: 7,4 miliardi sottratti da operatori abusivi che non rispettano norme e autorizzazioni. "È una concorrenza sleale inaccettabile – denunciano Barbara Marcolini e Matteo Radicchi – che danneggia chi investe, paga tasse, rispetta le regole igienico-sanitarie e sostiene costi di gestione gravosi. Chi opera senza regole non offre qualità né sicurezza. Questo è un cattivo biglietto da visita per Fano come destinazione turistica".

Il problema non si limita alle bancarelle improvvisate. Viene segnalato anche l’uso improprio di spazi pubblici: associazioni affidatarie di beni comunali che da centri culturali si trasformano in locali veri e propri, strutture polivalenti nate per altri scopi che diventano ristoranti, fino ad alloggi turistici abusivi che sottraggono lavoro e competitività agli alberghi veri.

Per questo le associazioni lanciano un appello chiaro alle istituzioni: mantenere alta l’attenzione, rafforzare i controlli e collaborare stabilmente con le categorie. "È indispensabile – ribadiscono – tutelare le imprese regolari, difendere il lavoro e garantire la qualità complessiva dell’offerta della nostra città. Non basta celebrare i numeri positivi della stagione: serve un impegno costante per contrastare chi opera fuori dalle regole e valorizzare chi ogni giorno costruisce ricchezza e occupazione nel rispetto delle leggi".

La conclusione è un invito alla responsabilità condivisa: "Solo così si potrà continuare a crescere e a consolidare il percorso positivo che Fano sta vivendo, valorizzando il lavoro onesto e garantendo esperienze autentiche e sicure per cittadini e visitatori".