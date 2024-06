Estemporanea d’arte per le scuole montessoriane

Un laboratorio di pittura e scultura a cielo aperto, che sostiene le scuole montessoriane del paese. Fratte Rosa ha ospitato l’estemporanea d’arte ‘Tra paesaggio, storia e antiche tradizioni’, che ha visto la partecipazione di oltre 50 quotati scultori e maestri del pennello arrivati da tutto il centro Italia e non solo. Organizzata dalla curatrice artistica Giovanna Baldelli, con la Pro Loco, la ProArt e il Comune e patrocinata dall’Assemblea legislativa delle Marche, l’iniziativa ha riscosso grande successo di pubblico, che ha potuto visitare gli incantevoli scorci frattesi animati dagli artisti al lavoro.

"E’ stata una giornata splendida – commenta Baldelli -, che ha consentito alla nostra Fratte Rosa di affermarsi come centro dell’arte e della bellezza, sia per chi conosceva già il borgo, sia per chi lo ha visitato per la prima volta. Un altro importante aspetto è che la seconda, la terza e la quarta opera classificatesi potranno essere acquistate a fronte di una donazione e il ricavato sarà destinato a finanziare progetti alle scuole d’infanzia e primaria a metodo Montessori, un’eccellenza di questo territorio. Anche altri artisti hanno voluto lasciarci i loro lavori per lo stesso scopo e ciò di consentirà di ottenere ulteriori risorse. E’ possibile visionare le opere anche sul canale social della Pro Loco e della sottoscritta".

La prima opera classificata, un quadro della pittrice Santuccia Petretti di Todi (in foto con il sindaco), è stato donato al Comune che lo installerà in una sala pubblica. Alle spalle della Petretti si sono piazzati il pittore Gionata Copparo di Macerata, Lello Negozio di Tratta Todina e lo scultore Daniele Tonelli di Sant’Ippolito. Premio della critica, rappresentato da un’opera creata dallo Studio A Tre di Fano, assegnato alla pittrice forsempronese Erica Cogato.

Sandro Franceschetti