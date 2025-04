Europa Verde porta il polo logistico al Tar

di Anna MarchettiRicorso al Tar contro il polo logistico di Chiaruccia: sarà presentato da Europa Verde che annuncia per domenica prossima, alle 16, un sopralluogo proprio a Chiaruccia, dove l’impianto dovrebbe sorgere, da parte del vicepresidente della Commissione Ecomafie della Camera, Francesco Emilio Borrelli: "L’obiettivo è portare la vertenza in Parlamento". Con l’occasione il parlamentare incontrerà il comitato e i cittadini che si battono contro tale insediamento.

"Europa Verde si opporrà al polo logistico di Chiaruccia in ogni sede – afferma Gianluca Carrabs, esponente nazionale di Europa Verde – sia giuridica che politica. In collaborazione con il comitato e con l’associazione ‘Iniziativa per l’Europa per l’Ambiente’ è già stato dato mandato all’avvocato Andrea Filippini di istruire il ricorso al Tar per bloccare la delibera del consiglio comunale". Delibera con la quale il consiglio comunale, nella seduta del 25 marzo, ha dato il via libera all’iter per la permuta tra i terreni privati dell’ex zuccherificio e quelli di proprietà pubblica a Chiarrucia, sulla base delle stime che dovrà effettuare l’Agenzia delle Entrate.

"A Fano la contaminazione tra politica ed affari – aggiunge Carrabs – diventa sempre più preoccupante e vittime sono l’ambiente e il paesaggio attraverso il consumo del suolo. Ogni secondo in Italia vengono tagliati 2 metri di verde e nella Città della Fortuna sicuramente non si inverte la tendenza nazionale". E ancora sul polo logistico a Chiaruccia: "La previsione urbanistica non ci convince per niente in quanto nasce da una previsione spot e da una richiesta specifica individuale senza tener conto dei complessivi diritti in gioco. Oltretutto la richiesta è in pieno conflitto d’interesse con alcuni rappresentanti della giunta e del consiglio comunale, sindaco compreso, che a vario titolo hanno contratti di lavoro e consulenze con i proponenti del progetto. La proposta approvata in consiglio comunale è in palese contrasto con la normativa urbanistica regionale che prevede gli ampliamenti industriali nelle adiacenze delle zone preesistenti".

"Insediare un’attività insalubre di secondo livello, vicino ai quartieri di Madonna Ponte prima, di Sant’Orso e Bellocchi poi, non è concepibile. Così facendo si espone Chiaruccia, che oggi è un valido cuscinetto verde tra la zona industriale e la città, ad un carico antropico eccessivo con i 28 ettari di capannoni, che porterebbe un grave pregiudizio alla qualità della vita dell’intera comunità. Non siamo contrari all’industria, siamo contrari al consumo di suolo, la politica deve riappropriarsi delle proprie competenze soprattutto sulla programmazione e sul controllo dei servizi pubblici essenziali, come acqua e rifiuti. Basta con i regali agli imprenditori a scapito dell’ambiente, del paesaggio e della salute dei cittadini. Prima di utilizzare altro suolo vanno esauriti gli spazi liberi della zona industriale e poi si può pensare a nuove aree". Dopo il successo dell’assemblea di Sant’Orso il comitato di cittadini ha convocato un nuovo incontro formativo al Codma, nella sala della protezione civile, per giovedì alle 21.

Anna Marchetti