Evacuato nella notte l’ospedale di Pergola: impianto elettrico in tilt

Pergola (PU), 17 marzo 2024 – Ospedale di Pergola completamente evacuato, durante la notte appena trascorsa, a causa di un malfunzionamento dell’impianto elettrico, al quale si sono aggiunti anche gravi problemi al generatore di emergenza. Risultato: tutti e 27 i pazienti ricoverati nella struttura sono stati trasferiti al nosocomio di Urbino. Quelli in condizioni migliori con un mezzo dei vigili del fuoco e gli altri con le ambulanze.

Le operazioni di sgombero, effettuate dal personale sanitario della struttura con il supporto dei vigili del fuoco (arrivati da Cagli e Pesaro) e dei carabinieri di Pergola e del circondario, sono iniziate alle 23 e si sono protratte fino alle 4,30. A seguire ogni fase dei lavori, mantenendosi in stretto contatto con il Dirigente medico dell’ospedale, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, la sindaca della città dei Bronzi, Simona Guidarelli, che è rimasta sul posto, insieme al comandante della locale stazione dei carabinieri, Stefano Di Summa, fino al completamento dell’evacuazione.

“Quando i vigili del fuoco hanno dichiarato non utilizzabile il generatore di emergenza – sottolinea proprio Guidarelli –, ho deciso di procedere con lo sgombero dei pazienti, che durante la notte sono stati portati all’ospedale di Urbino e ricoverati in diversi reparti. Il punto di primo intervento, collocato al piano terrà della struttura, invece, è rimasto e rimarrà sempre attivo. Al momento attendiamo notizie dall’Azienda Sanitaria riguardo alla riparazione dei guasti e al successivo ritorno alla normalità”. Da quanto trapela, sembra che nessuno dei pazienti abbia subito danni dai blackout verificatisi durante la giornata di ieri, in quanto non c’erano ricoverati collegati ad apparecchiature elettriche.