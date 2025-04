Eventi e turismo in rete, pronti calendario e strumenti

Pronto il calendario completo degli eventi 2025 e al via "Fano in rete" il nuovo progetto di coordinamento e condivisione dell’offerta turistica. Per quanto riguarda gli eventi la brochure cartacea sarà distribuita durante il ponte del I maggio nelle strutture ricettive e commerciali e tra il pubblico della Festa degli Aquiloni e della Collemar-athon, in programma rispettivamente l’1 e il 4 maggio mentre il formato digitale del calendario eventi sarà consultabile su Visit Fano e sui social comunali.

Per quanto riguarda "Fano in rete" servirà a informare in tempo reale gli operatori turistici sulle iniziative e le manifestazioni che si organizzano in città e, gli operatori a loro volta, diventeranno i primi promotori di tali eventi. "Frasi come ‘Di questo appuntamento non sapevo nulla’, o ‘Non ho il personale a disposizione’, oppure ‘A saperlo lo avrei detto ai miei clienti’ – ha fatto notare l’assessore al Turismo e ai Grandi Eventi Alberto Santorelli – da oggi non esisteranno più, perché gli operatori turistici saranno sempre al corrente delle iniziative che si terranno in città". ‘Fano in rete’ è stata presentata ieri mattina, nella sala della Concordia della residenza municipale, dall’ assessore Santorelli e dal consulente dell’ufficio Turismo Franco Peroni.

"L’idea è di mettere in rete – aggiunge Santorelli – tutti gli stakeholder del turismo in modo che la promozione non avvenga solo in maniera passiva ma coinvolga tutti gli operatori in maniera coordinata e continuativa". "Da un’attenta analisi effettuata nei mesi scorsi – ha proseguito Santorelli – abbiamo rilevato una mancanza di organizzazione e di raccordo tra gli appuntamenti cittadini, organizzati dal Comune come dai privati, e la filiera turistico-ricettiva. Con ‘Fano in rete’ andiamo proprio a coprire questa carenza, offrendo agli operatori gli strumenti per prendere coscienza degli eventi e avere materiale coordinato, uguale per tutti, per promuoverli utilizzando ciascuno i propri canali".

Gli strumenti messi a disposizione degli operatori per promuovere Fano in maniera virtuosa saranno tre: Brand book (dove trovare i loghi istituzionali, font, colori, stile e icone coerenti, senza improvvisazioni); Media Kit generale (video istituzionali di Fano, foto suddivise per cluster in formato adatto per la stampa e il digitale, brochure generali e specifiche, calendario eventi, newsletter mensile sugli eventi e newsletter specifiche) e Media Kit per singoli eventi. " I ‘media kit’, saranno distribuiti – chiarisce Santorelli – a tutti gli operatori turistici iscritti alla newsletter Visit Fano e saranno sia generali, per la promozione della città, sia specifici per i singoli appuntamenti". Franco Peroni ha parlato di "un cambio di passo culturale e mentale" mentre Santorelli ha sottolineato come questo nuovo approccio abbia "lo scopo di coinvolgere attivamente i soggetti interessati, di amplificare la visibilità di Fano e soprattutto rafforzare l’immagine coordinata della città attraverso i ‘Media kit’, che saranno distribuiti a tutti gli iscritti alla newsletter Visit Fano e saranno sia generali sia specifici per i singoli appuntamenti".

Anna Marchetti