"Eventi estivi alle porte. Ma devono ancora stampare la brochure"

A distanza di quasi due mesi dalla sua presentazione la brochure del calendario di eventi estivi non è ancora stata stampata. E’ questo il ‘j’accuse’ del capogruppo di minoranza consiliare di Mondolfo, quarto Comune della provincia di Pesaro e Urbino.

"Il 9 maggio – esordisce Bonacorsi - veniva presentato il calendario delle manifestazioni estive 2025 con tanto di conferenza stampa in pompa magna alla presenza del sindaco Barbieri dell’assessore al turismo Caporaletti e del consigliere con delega alla cultura Mattioli. Dal mare al borgo, il territorio palcoscenico diffuso di emozioni, incontri, spettacoli, musica e teatro. Con l’annuncio che presto sarebbe stato consultabile il programma completo sul sito istituzionale del Comune". Ma non è andata così: "Siamo dovuti arrivare al 18 giugno – riprende il leader di opposizione – per vedere il famigerato programma pubblicato sul sito istituzionale, ennesima dimostrazione che l’immagine conta più della sostanza, perché non è possibile far passare più di un mese".

Ma per Bonacorsi c’è di più: "Non soddisfatta di questo ritardo cosa fa l’amministrazione? Siamo ormai a luglio e della brochure cartacea non c’è ancora nessuna traccia. Turismo e cultura, che stando alle ultime variazioni di bilancio sfiora i 700mila euro di risorse e che quindi dovrebbe essere ben curato dagli amministratori, lascia ancora a desiderare. E ora mi domando: ma dopo aver aspettato due mesi dall’annuncio conviene ancora stampare questa brochure, o come al solito dobbiamo spendere inutilmente risorse dei cittadini?"

s.fr.