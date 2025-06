Eventi musicali, scatta la nuova regolamentazione

Entra in vigore da subito e fino al 30 settembre la nuova regolamentazione comunale per gli eventi musicali estivi. La delibera appena approvata dalla Giunta stabilisce orari precisi e limiti acustici per concerti, intrattenimenti temporanei e manifestazioni pubbliche, suddividendo il territorio fanese in tre aree con regole specifiche: zona mare, centro storico e resto della città.

Zona mare – Per la prima volta introdotti limiti orari anche per il litorale, ovvero la fascia compresa tra il mare e la statale Adriatica. La musica potrà essere diffusa fino alle 24 dal lunedì al mercoledì, fino all’1 il giovedì, venerdì, domenica e festivi, e fino alle 2 il sabato e nei prefestivi.

Centro storico – Estesi gli orari nel weekend: dalle 24 nei giorni feriali e festivi si passa all’1 di venerdì e all’1.30 il sabato e nei prefestivi.

Quartieri – Nelle zone non comprese nelle due aree sopra indicate, la musica è consentita fino alle 24 tutta la settimana, con proroga all’1.30 solo il sabato e i prefestivi. Restano validi i limiti di emissione sonora previsti per legge: le verifiche saranno effettuate a un metro dalla facciata dell’edificio abitato più vicino e dovranno durare almeno 15 minuti consecutivi.

ti. pe.