Ex carabiniere conteso tra due donne. La moglie perseguita la nuova compagna

Non si rassegnava all’idea che il suo ex marito avesse iniziato una relazione con un’altra donna. Per questo ha iniziato a bersagliarla con minacce telefoniche, ad andarle sotto casa, e a dire che l’avrebbe picchiata, a dire al figlio di lei: "P. è ancora mio marito, sono venuta a portarlo via, tua madre è una str...". Per questi motivi, incardinati dalla procura di Pesaro nel reato di stalking, una 63enne di Fano è finita sotto processo.

Ieri la donna era presente in aula durante l’udienza in cui, davanti al giudice monocratico Franco Tetto, sono stati sentiti l’ex marito e la parte offesa, una 56enne, anche lei residente a Fano, attuale compagna dell’uomo. Che è un ex carabiniere di Fano, il quale ieri ha riferito delle minacce che la sua compagna ha ricevuto nel periodo che va dal maggio 2021 fino all’aprile del 2023.

Tra queste minacce, ce n’è una che terrorizzò più delle altre la 56enne: una lettera, senza mittente, con la foto del figlio della stessa, con disegnata una bara, la scritta ’Rip’ (riposa in pace) e delle lacrime rosse dipinte sul volto del ragazzo, oltre a una croce. La 56enne se la ritrova nella cassetta della posta nel luglio del 2022. La lettera è anonima ma per la procura l’ha inviata la ex moglie del carabiniere. Poi seguono altre telefonate di minaccia, tipo "brutta strega devi stare lontana dalla mia famiglia..."

La ex moglie del carabiniere era già stato oggetto di un ammonimento del questore, nel dicembre del 2021, cui aveva fatto seguito una interruzione delle minacce alla rivale. Ma alla richiesta di revoca del provvedimento, da parte della vittima, l’altra aveva ricominciato. Nell’aprile del 2023 il gip impone una misura cautelare sull’indagata: il divieto di avvicinamento all’abitazione della presunta vittima. La quale è stata sentita ieri dalle parti, ed ha confermato le accuse. La donna è difesa (parte civile) dall’avvocato Cosimo Leone del foro di Pesaro. L’imputata è difesa dall’avvocatessa Alessandra Angeletti. Il processo è stato aggiornato.

ale.maz.