Ex zuccherificio, il plauso di Confcommercio

Il progetto sull’ex zuccherificio piace alla Confcommercio Fano: "La prospettiva di creare un nuovo palazzetto dello sport, una struttura ricettiva di qualità e soluzioni di housing sociale rappresenta un’opportunità concreta per il rilancio di Fano, con effetti positivi non solo dal punto di vista urbanistico, ma anche economico e sociale". "Negli ultimi dieci anni – commenta la presidente di Confcommercio Fano, Barbara Marcolini – abbiamo perso molte occasioni, soprattutto in chiave turistica e questo ha inevitabilmente avuto ripercussioni negative sull’economia locale. Pensiamo alla convegnistica, agli eventi in bassa stagione e alle manifestazioni sportive che porterebbero migliaia di persone a rendere viva la città".

"Da tempo – prosegue Marcolini –, chiediamo, come Confcommercio, interventi strutturali che possano migliorare la capacità di attrazione di Fano e il progetto delineato dall’amministrazione va proprio in questa direzione. Un nuovo palasport da almeno 3.000 posti, una struttura alberghiera con almeno 100 camere e una sala congressi, insieme a un piano di housing sociale, rispondono a esigenze concrete che la nostra città ha manifestato da anni".

Confcommercio evidenzia inoltre che il percorso delineato dal Comune "è un progetto amministrativo chiaro e strutturato, che prevede un iter ben definito, serio e trasparente". Aggiunge Marcolini: "Il confronto con la proprietà, la possibilità di una permuta valutata dall’Agenzia delle Entrate e l’iter consiliare previsto per la valorizzazione dell’area sono passaggi fondamentali, seppure complessi e ambiziosi, che rappresentano una straordinaria opportunità di sviluppo per Fano".

an. mar.